빗썸 5년간 6회 점검했는데…'당국 책임론' 부상

최근 5년간 가상자산 거래소 빗썸을 총 6차례에 걸쳐 점검·검사한 것으로 파악되면서 금융당국 책임론이 제기되고 있다.

이찬진 금융감독원장. 연합뉴스

12일 강민국 국민의힘 의원실이 금융위원회와 금융감독원으로부터 제출받은 '2021~2025년 빗썸 점검 및 검사 내역' 자료에 따르면 금융위는 빗썸을 2022년 1회, 2025년 2회 등 3차례 들여다봤다. 금감원 역시 해당 기간 수시검사 2회 및 점검 1회 등 총 3회 점검·검사를 했다.

금융당국이 여러 차례 검사했음에도 실무자 1명의 클릭으로 대량의 코인 지급이 가능한 구조나 보유잔고와 장부 수량 연동 시스템상 허점이 그대로 방치됐다는 비판이 나온다.

또 최근 5년간 금감원 출신 16명이 가상자산 거래소로 이직했고, 이 가운데 7명이 빗썸에 재취업한 것으로 집계됐다.





강 의원은 "빗썸에서 발생한 대규모 비트코인 오지급 사고는 단순한 전산 사고를 넘어 금융 당국의 안일한 관리·감독과 규제 부재 등 가상자산 시장이 안고 있는 구조적 한계와 문제점을 여실히 보여준 사태"라며 "금융 당국은 전체 가상자산 업권 전산시스템을 점검하여 장부거래 및 실시간 보유 자산을 검증하여야 할 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

