외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스피 5350선 회복…현대차·금융주 강세

실적 가시성·내수주로 순환매 장세…코스닥은 '약보합' 마감



코스피가 외국인·기관의 동반 매수에 힘입어 상승 마감했다. 코스닥은 장중 등락을 반복한 끝에 약보합으로 장을 마쳤다.

11일 코스피지수는 전 거래일 대비 52.80포인트(1.00%) 오른 5354.49로 마감했다. 지수는 5.57포인트(0.11%) 내린 5296.12로 출발했지만, 장 초반 낙폭을 만회한 뒤 상승폭을 키웠다. 외국인이 8602억원, 기관이 6896억원어치를 각각 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 개인은 1조7014억원어치를 순매도했다.

11일 장 마감 후 서울 중구 신한은행 본점 로비 전광판에 주가 지수 등이 표시돼 있다.

AD

업종별로는 통신(2.85%), 운송장비부품(2.13%), 보험(2.13%), IT서비스(2.11%), 건설(2.04%), 금융(2.02%) 등이 강세였다. 반면 종이목재(-3.02%), 의료정밀기기(-1.85%), 섬유의류(-1.34%) 등은 약세를 보였다.

시가총액 상위 종목에선 현대차가 5.93% 오르며 상승을 주도했다. KB금융(5.79%), 셀트리온(5.27%), 기아(4.59%), 신한지주(3.06%), 현대모비스(2.06%) 등이 동반 강세를 보였다. 삼성전자우(1.57%), 두산에너빌리티(1.49%),NAVER(1.38%), 삼성전자(1.21%)도 올랐다.

특히 LG전자와 LG씨엔에스는 인공지능(AI) 모델 엑사원 기반 휴머노이드(인간형 로봇)등 신사업 기대감이 반영되며 강세였다. LG전자는 22%대 급등하며 52주 신고가 기록했고, 현대차 그룹도 동반 상승하며 피지컬(물리적) AI 테마가 재부각됐다. 반면 SK스퀘어(-2.03%), SK하이닉스(-1.83%), 한화에어로스페이스(-1.40%), 한화오션(-0.92%) 등은 내렸다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.38포인트(0.03%) 내린 1114.87로 마감했다. 외국인이 13억원어치, 기관은 754억원어치를 각각 순매수했다. 개인은 484억원어치를 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 가운데선 로보티즈(1.99%), 알테오젠(1.85%), 클래시스(1.65%), 리가켐바이오(0.95%) 등이 올랐다. 반면 메지온(-4.55%), 이오테크닉스(-3.96%), HPSP(-2.48%), 펩트론(-2.35%), 에코프로(-2.24%), 리노공업(-1.66%) 등은 약세였다.

임정은 KB증권 연구원은 "코스피는 상승 흐름을 이어간 반면 코스닥은 장중 등락을 반복한 뒤 약보합으로 마감했다"며 "국내 증시는 실적 가시성이 높은 업종과 편의점·유통 등 내수·소비재를 중심으로 업종 간 순환매가 전개되는 모습이 유지되고 있다"고 말했다. 이어 "주주환원 강화 기대가 지속되며 금융지주, 지주사, 통신 업종도 견조했다"고 분석했다.





AD

임 연구원은 "외국인이 3거래일 연속 코스피 순매수를 기록하며 지난주 대규모 매도 압력은 완화되는 모습"이라며 "다만 미국 연방준비제도(Fed) 위원들의 매파적 발언이 이어지는 가운데 이날 밤 미국 1월 고용지표 발표가 예정돼 있다. 단기 변동성 확대에 유의할 필요가 있다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>