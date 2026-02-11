코웨이, ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 웰니스가전 부문 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혁신·고객·사회 가치 등 6대 항목 전 부문 산업 내 1위

코웨이는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국에서 가장 존경받는 기업' 조사에서 웰니스가전 부문 1위에 선정됐다고 11일 밝혔다.

올해로 23주년을 맞는 이번 조사는 산업계 종사자, 증권사 산업별 전문가, 일반 소비자 등 1만1000여 명을 대상으로 기업의 ▲혁신능력 ▲주주가치 ▲직원가치 ▲고객가치 ▲ 사회가치 ▲이미지가치 등 6대 핵심 가치를 종합적으로 평가한다.

10일 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 진행된 ‘2026 한국에서 가장 존경받는 기업’ 시상식에서 서장원 코웨이 대표이사(오른쪽)와 한수희 한국능률협회컨설팅 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. 코웨이

코웨이는 이번 조사에서 웰니스가전 산업 부문 종합 평가 1위를 차지했다. 특히 웰니스가전 산업 전체 평균 점수가 전년 대비 하락하며 침체된 상황에서도, 코웨이는 전년 대비 점수가 올랐다.

코웨이는 존경받는 기업의 평가 기준인 6대 핵심가치 모든 항목에서 산업 내 1위를 석권했다. 세부 항목별로는 '혁신능력' 부문에서 탁월한 평가를 받았다. 코웨이의 혁신능력 점수는 8.56점으로, 국내 전체 상위 30대 기업의 평균인 7.93점보다도 높다. 특히 '시장 변화에 적응하기 위해 혁신 활동을 잘하는 기업'이라는 세부 설문 항목에서는 8.73점을 받았다.





코웨이 관계자는 "이번 수상은 대내외적인 불확실성 속에서도 멈추지 않고 이어온 코웨이의 혁신 노력이 다양한 이해관계자들로부터 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고객 중심의 차별화된 기술력과 서비스를 통해 고객의 일상에 건강하고 편리한 가치를 더해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

