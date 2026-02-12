개천에선 용 못 난다…한은 "가난 대물림 확률 80%" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①'개천용' 사라진다…비수도권 청년 '가난의 대물림' 심화

②금융권 가계대출 한달만에 1.4조 반등…2금융권 풍선효과

③이찬진 "코인 장부 대조 5분도 길어…실시간 감시돼야"

○미 뉴욕증시 3대지수 약보합 마감

○'고용 서프라이즈'에도 매도 우위

○Fed 금리인하 기대감도 후퇴

■ "갈수록 개천서 용 나기 힘들다" 한은·OECD, 연구로 증명했다 ○소득과 자산 모두 최근 세대서 대물림 정도 심화

○'용이 될 재목, 강으로'…지역별 비례선발제 확대 필요

○'작은 개천을 큰 강으로' 비수도권 거점대학 교육 경쟁력↑

■ 1월 가계대출 1.4조 늘어 증가세 전환…2금융권 대출 급증 ○주담대 3조원 늘어…은행권 6000억↓·2금융권 3.6조↑

○은행권에서 제2금융권으로 대출 수요 이동 분석

○연초 영업재개·신학기 이사 수요에 2월 증가폭 확대 전망

■ 이찬진 "가상자산거래소 보유잔고·장부수량 실시간 연동돼야" ○금융당국, 금융회사 수준 규제 공감

○빗썸 대표이사 "피해자 구제 폭넓게 설정"

○과거에도 두번 오지급 사례 있어

그래픽 뉴스 : "반도체가 다 했다"…KDI, 올해 경제성장률 1.9%로 전망, 기존보다 0.1%p↑

○KDI, 올해 성장률 전망 1.9%로 0.1%p 상향

○반도체 호조로 수출·설비투자 전망 상향

○건설투자는 부진 지속…경기 양극화

■ AI로 증거조작 판사도 속인 사기범…검찰, 보완수사로 구속기소 ○AI로 잔고증명서 조작해 3억대 사기·구속 회피

○검찰, 직접 보완수사로 가짜 증명서 적발·구속기소

○사문서위조에 위계에 의한 공무집행방해 혐의 추가

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026021114352520232

■ 아파트 액체방수 최소 두께 기준은 4㎜로 잡아야 ○법원, 액체방수 하자 기준 최소 두께 4㎜

○종전 6·10㎜ 대신 벽·바닥 모두 4㎜ 기준 적용

○시공사, 입주자에 18억여 원 배상 확정

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026021114374028202

■ 플라잉 요가 낙상 2000만 원 배상 ○플라잉 요가 수업 중 해먹 풀려 낙상 사고 발생

○법원, 헬스장 측 시설 관리 소홀 책임 인정

○헬스장, 이용객에게 약 2000만 원 배상 판결

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026021114404158415

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

00:15 미국 FOMC 위원 보우먼 연설

00:30 미국 원유재고

00:30 미국 쿠싱 원유 재고

03:00 미국 10년물 국채 입찰

04:00 미국 연방재정수지 (1월)

08:50 일본 기업물가지수 (MoM) (1월)

16:00 영국 GDP (YoY) (4분기)

16:00 영국 GDP (MoM) (12월)

16:00 영국 GDP (QoQ) (4분기)

21:00 영국 NIESR 월별 GDP 추정 (1월)





