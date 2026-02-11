SM, 지난해 4분기 영업이익 546억원 '어닝 서프라이즈'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'SM 넥스트 3.0' 지속가능한 성장 구조 구축

엑소·아이린 정규앨범 시작 매출 성장세 지속

SM엔터테인먼트는 지난해 4분기 연결 기준 사상 최대 실적을 기록했다고 11일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 16.6% 증가한 3190억원, 영업이익은 62.2% 늘어난 546억원으로 어닝 서프라이즈를 실현했다. 영업이익률도 17.1%로 같은 기간 4.8%포인트 상승해 수익성 개선을 입증했다. 당기순이익 역시 274억원으로 흑자 전환했다

SM엔터테인먼트 로고 이미지. SM엔터테인먼트 제공

AD

별도 기준으로는 매출 2022억원, 영업이익 395억원을 기록해 전년동기대비 각각 12.1%, 10.2% 증가했다. 당기순이익은 293억원으로 전년 대비 106.5% 확대됐다.

SM은 NCT 드림·에스파·라이즈·NCT 위시 등 핵심 IP의 글로벌 투어 성과와 아티스트 IP를 활용한 MD·라이선싱 사업이 본격적으로 실적에 반영된 결과라고 분석했다. SM C&C·SM 재팬 등 주요 종속법인들의 실적 개선과 디어유의 연결 편입 효과도 연결 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다고 했다.

SM은 이번 실적 발표와 함께 지속 가능한 성장 구조에 초점을 맞춘 'SM 넥스트 3.0' 전략의 구체적인 실행 방향을 공유했다.

탁영준 공동대표는 "단기적인 외형 확장이나 속도 경쟁이 아닌 지속가능한 성장 구조를 구축하는 데 초점을 둔 전략"이라며 "제작 조직의 자율성과 효율을 높이는 멀티 크리에이티브 시스템을 통해 IP 기획과 제작 전반에서 보다 예측·재현 가능한 성과를 만들어가고 있다"고 설명했다. 이어 "신규 IP 육성과 글로벌 확장 전략을 균형 있게 추진하면서 외형 성장과 수익성, IP의 장기 경쟁력을 동시에 강화할 것"이라고 덧붙였다.

장철혁 공동대표는 "SM 넥스트 3.0의 글로벌 확장은 지속가능성과 효율성을 중시하는 방향으로 설계됐다"며 "이에 맞춰 전략적 파트너십을 적극 활용하고, IP별 특성과 시장 여건에 맞춰 타깃 지역을 세분화해 확장 과정에서의 성과 가시성과 실행 효율성을 극대화할 예정"이라고 전했다.

SM은 올해 상반기에도 강력한 아티스트 라인업을 앞세워 음반·음원·공연 매출 성장세를 이어갈 계획이다. 1분기에는 엑소와 아이린의 정규 앨범을 비롯해 NCT JNJM, 하츠투하츠 등의 신보가 연이어 공개된다. 2분기에는 태용, 에스파, NCT 위시의 정규 앨범과 라이즈, 하츠투하츠의 미니 앨범, 려욱의 싱글 등이 예고돼 있다.





AD

콘서트 부문 역시 글로벌 무대를 중심으로 활발한 활동을 이어간다. 1분기에는 슈퍼주니어 20주년 기념 투어를 필두로 NCT 드림, 에스파, 라이즈, NCT 위시, 태용 등이 아시아 전역에서 공연을 펼친다. 2분기에는 엑소 투어, 동방신기 닛산 스타디움 공연과 하츠투하츠의 첫 미국 쇼케이스 등이 예정됐다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>