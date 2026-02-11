신한대, 지구사람커넥터 동아리 2025년 ESG 성과공유회 성료

신한대학교(총장 강성종) ESG혁신단은 지난 6일 믿음관 3층 세미나실에서 '지구사람커넥터' 동아리의 2025년 ESG 활동 성과공유회를 성공적으로 개최하였다.

이번 행사는 대학혁신지원사업의 일환으로 ESG혁신단과 대학혁신지원사업단의 주관 하에 이루어졌으며, 동아리 임원단 및 회원뿐 아니라 재학생 등 다양한 구성원이 참여하였다.

행사는 '지속 가능성을 향한 여정: 지구사람커넥터 발자취'라는 주제로 진행되었으며, 2025년 한 해 동안 동아리가 수행한 다양한 ESG 관련 활동과 성과를 체계적으로 점검하고 공유하는 시간을 가졌다.

주요 프로그램으로는 동아리 성과 보고, 활동 소개 및 차기년도 계획 공유, 그리고 설문조사와 만찬 간담회가 포함되었다. 참석자들은 서로의 경험과 아이디어를 나누며 향후 동아리 운영 방향과 대학 내 ESG 실천 방안에 대해 심도 깊은 논의를 펼쳤다.

특히, 이번 성과공유회를 통해 동아리 구성원들은 ESG 활동의 중요성과 사회적 책임에 대한 인식을 한층 높였으며 지속 가능한 대학문화를 조성하기 위한 적극적인 참여 의지를 다졌다.

ESG혁신단 이나경팀장은 "이번 성과공유회는 지구사람커넥터 동아리의 노력을 대학 전체에 알리고, 향후 ESG 활동을 더욱 확산시키는 계기가 되었다"며 "대학 차원의 지속 가능한 발전과 사회적 가치 실현에 동아리가 핵심 역할을 해주길 기대한다"고 밝혔다.





신한대학교는 앞으로도 ESG 혁신과 동아리 활동 지원에 힘써, 학생들이 사회적 책임을 체득하고 실천할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

