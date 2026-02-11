동남권원자력의학원, ‘프리셉터 간호사 워크숍’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규간호사 교육 체계 강화



현장 사례 중심 실무 교육

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈) 간호부는 지난 10일 대강당에서 '2026년 프리셉터 간호사 워크숍'을 개최했다.

동남권원자력의학원이 ‘프리셉터 간호사 워크숍’을 개최하고 기념촬영하고 있다. 동남권원자력의학원 제공

이번 워크숍은 프리셉터 간호사 20여 명을 대상으로 진행됐으며, 간호부 교육전담팀이 2025년 프리셉터 워크숍 평가 결과를 반영해 프로그램을 구성했다. 워크숍은 신규간호사 교육 체계 이해와 프리셉터 간호사의 역할 정립, 임상 현장 중심 실무 역량 강화를 목표로 마련됐다.

1부에서는 '2026년 신규간호사 교육 체계'를 주제로 교육전담간호사와 프리셉터 간호사 간의 소통과 협업의 중요성이 강조됐다. 이어 '프리셉터의 역할과 전략'을 주제로 교육전담간호사가 자신의 프리셉터 경험과 노하우를 실제 사례와 함께 공유했다. 또 '초보 프리셉터, 나는 어디까지 책임져야 하는가'를 주제로 팀별 토론과 발표가 진행되며 신규간호사 교육 과정에서의 역할과 고민을 함께 논의했다.

2부는 조별 로테이션 방식의 실무 교육으로 운영됐다. 배액관 간호, SBAR과 사례 기반 학습, Error-Free Nursing, 간호 필요도와 A-line·C-line 관리 등 임상 현장에서 요구되는 핵심 역량을 중심으로 실습 교육이 이뤄졌다.

워크숍에 참석한 프리셉터 간호사들은 교육전담간호사들과 다양한 의견을 교환하며 신규간호사 교육에 대한 이해를 높였다고 전했다. 한 참가자는 "주의 깊게 시행해야 할 간호 실무를 다시 점검하고 실습할 수 있어 후배 간호사 교육에 자신감을 얻는 계기가 됐다"고 말했다.

이번 워크숍을 마련한 교육행정 수간호사는 "프리셉터들이 실무의 정확성을 강화하고 임상 교육자로서의 역할을 확립할 수 있도록 프로그램을 구성했다"며 "체계적인 교육 시스템을 통해 프리셉터와 프리셉티가 함께 성장할 수 있도록 지원할 계획"이라고 강조했다.





장희순 간호부장은 "프리셉터 간호사의 역할과 역량은 병원의 현재이자 미래"라며 "후배 간호사를 양성하는 중요한 역할을 맡은 프리셉터 간호사들을 적극 응원하고 지지하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

