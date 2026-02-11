남양주시, 삼육대와 AI 인재양성 협력…첨단산업 생태계 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왕숙 도시첨단산업단지 중심

기술·인재·기업 선순환 성장 기반 마련

경기 남양주시는 11일 시청 여유당에서 삼육대학교와 AI 인재 양성 및 첨단산업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 11일 시청 여유당에서 삼육대학교와 AI 인재 양성 및 첨단산업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 남양주시 제공

이번 협약은 시가 추진 중인 미래형 자족도시 조성과 삼육대학교의 AI 중심 첨단산업 교육·연구 역량을 연계해 지·산·학 협력 기반의 지속 가능한 지역혁신 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 △왕숙 도시첨단산업단지 조성 등 첨단산업 육성과 기업 투자유치 협력 △인공지능(AI) 등 미래 신산업 전문인재 양성 △R&D 및 산업 협력 네트워크 구축을 통한 기술 경쟁력 강화 등 지역 산업 성장과 인재 정착을 위한 협력을 본격 추진할 계획이다.

특히 시는 잇따른 대규모 투자유치 성과를 통해 산업생태계 대전환의 기반을 마련한 만큼, 이번 협약을 계기로 미래인재 양성과 첨단산업 육성을 유기적으로 연계해 추진한다. 이를 통해 기업이 투자하고 인재가 정착하는 AI·첨단산업 중심 도시로의 도약을 가속화할 계획이다.

주광덕 남양주시장은 "이번 협약은 시와 삼육대학교가 인재와 기술, 산업이 유기적으로 연결되는 미래 성장 기반을 함께 구축하는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 양 기관의 긴밀한 협력을 통해 남양주시가 인재와 기술, 기업이 함께 성장하는 첨단산업 혁신 거점으로 도약할 수 있도록 시정 역량을 집중하겠다"고 전했다.

제해종 삼육대학교 총장은 "AI 중심 첨단산업 분야에서 삼육대학교의 교육·연구 역량을 바탕으로 지역 맞춤형 인재 양성을 강화하겠다"며 "이번 협약이 청년 인재의 지역 내 취업과 창업으로 이어질 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.





시는 이번 협약을 계기로 관내·외 대학과 앵커기업이 참여하는 협력 기반을 확대하고, 왕숙 도시첨단산업단지를 중심으로 인재 양성·기업 투자·산업 성장이 선순환하는 첨단산업 생태계 구축을 본격화할 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

