신상진 시장 "'보훈도시 성남'의 자부심 상징하는 거점될 것"

성남시, 시청 옆 보훈회관 건립 기공식

351억 투입…2028년 3월 준공 목표

9개 단체 입주·공영주차장 조성

경기 성남시 중원구 여수동 374번지(시청 옆 공원 쪽)에 보훈회관을 짓는 사업이 오는 2028년 3월 준공을 목표로 첫 삽을 떴다.

성남시 보훈회관 건립공사 기공식에서 신상진 성남시장이 인사말을 하고 있다. 성남시 제공

성남시는 11일 오후 2시 건립부지에서 신상진 성남시장과 국회의원, 도·시의원, 보훈단체장, 시민 등 150여 명이 참석한 가운데 '보훈회관 건립 공사 기공식'을 했다.

여수동 보훈회관 건립은 기존에 지은 지 31년 돼 낡고 협소한 수정구 태평동 보훈회관을 이전 신축하는 사업이다.

신축 보훈회관은 총사업비 351억원이 투입돼 대지면적 1924㎡에 지하 2층, 지상 3층, 건축연면적 5238㎡ 규모로 지어진다.

성남시 중원구 여수동 374번지(시청 옆 공원 쪽)에 보훈회관을 짓는 사업이 오는 2028년 3월 준공을 목표로 첫 삽을 떴다. 성남시 제공

이는 건축연면적 799㎡(지하 1층·지상 2층)인 태평동 보훈회관보다 6.6배 넓은 규모다.

새 보훈회관에는 보훈단체 사무실 9개를 비롯해 다목적실, 대강당, 체력단련실, 식당 등 다양한 편의시설이 들어선다.

60대 주차 규모의 공영주차장도 건물 지하 1~2층에 조성해 지역 주민에 개방할 계획이다.

완공되면 그동안 공간 부족으로 별도 건물을 임대해 활동 중인 5곳 보훈단체를 포함한 모두 9개 단체가 새 보훈회관으로 옮겨온다.





성남시청 옆 보훈회관 건립 조감도. 성남시 제공

신상진 성남시장은 "시청 옆 보훈회관은 국가를 위해 헌신하신 국가 유공자분들의 명예를 드높이고 '보훈도시 성남'의 자부심을 상징하는 거점이 될 것"이라면서 "시민 통합을 이루는 중심축으로 활용해 나가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

