엄기천 신임 배터리산업협회장 "中이 상당부분 추월…진짜 혁신해야"

"전고체 등 차세대 배터리로 승부해야"

엄기천 한국배터리산업협회장(포스코퓨처엠 대표)이 11일 JW메리어트호텔에서 열린 이사회 및 총회에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.2.11포스코퓨처엠

엄기천 한국배터리산업협회 신임 협회장(포스코퓨처엠 사장)은 중국이 한국 배터리 산업을 상당 부분 추월했다며 공정 혁신과 차세대 배터리에서 승부를 걸어야 한다고 지적했다.

엄 신임 협회장은 11일 서울 서초구 JW메리어트호텔에서 열린 '2026년 한국배터리산업협회 이사회·총회'에 앞서 기자들을 만나 "배터리 소재사로 협회장을 맡게 된 것을 개인적으로 영광"이라며 "소재사 경영 경험을 바탕으로 셀 업체와 소재·부품·장비(소부장) 간 소통을 강화해 뿌리 경쟁력 제고에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

엄 협회장은 "10년 전에는 우리나라가 배터리 분야에서는 중국을 앞서 있었지만 현재는 중국이 상당 부분 우리를 추월한 상황"이라며 "임기 동안 협회가 기업과 소부장 회원사, 정부 사이에서 전략을 잘 짜 다시 명예를 되찾을 수 있는 기반을 마련하는 데 힘쓰고 싶다"고 말했다.

이어 "중국업체가 추월하는 상황에서 원가 경쟁력이 기본적으로 부족한 만큼 공정 부문에서 일반적인 개선이 아니라 타의 추종을 불허하는 진짜 혁신을 해야 하다"며 "전고체 배터리, 실리콘 음극재 등 차세대 기술과 제품에서 승부를 걸어야 된다"고 강조했다.

또 엄 협회장은 최근 미국 정부의 정책 변화와 글로벌 공급망 재편과 관련한 협회의 대응 방안에 대해서는 "회장으로서 협회 차원의 스터디와 내부 검토가 필요하다"며 "조금 더 준비한 뒤 구체적인 입장을 밝힐 기회가 있을 것"이라고 말을 아꼈다.

엄 협회장은 포스코퓨처엠이 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼과 추진하고 있는 협력에 대해 ?지분 일부를 참여했고, 양극재 샘플 테스트를 지속적으로 진행 중"이라고 말했다.

그러면서 "팩토리얼 평가 결과 한국형 양극재의 성능이 가장 우수해 전략적 협의를 이어가고 있다"며 "미국 완성차에 적용될 것이고, 독일에서도 대중차보다는 슈퍼카 등 고성능 차량 중심으로 적용되도록 협의를 하고 있다"고 덧붙였다.





국내 배터리 업계가 정부에 요구해온 '한국판 인플레이션 감축법(IRA)' 추진과 관련해서는 "지난 2년간 노력이 있었던 것으로 알고 있고 올해는 그 과실이 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

