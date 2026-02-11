화순전남대병원, 설 명절 사회복지시설 후원금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화순전남대병원 허철 총무과장과 정영미 외래간호과장이 노인복지시설인 소향원을 찾아 후원금을 전달했다. 화순전남대병원 제공

화순전남대학교병원이 설 명절을 앞두고 지역 사회복지시설을 찾아 따뜻한 나눔을 실천했다.

화순전남대병원은 지난 10일 소향원과 화순자애원, 해피타운 등 지역 사회복지시설 3곳을 방문해 각 시설당 100만 원씩 총 300만 원의 후원금을 전달했다.

이날 방문에는 병원을 대표해 허철 총무과장과 정영미 외래간호과장 등이 참석했으며, 관계자들과 명절 인사를 나누고 시설 이용자와 종사자들이 따뜻한 명절을 보내는 데 보탬이 되길 바란다는 뜻을 전했다.

이번 후원은 설 명절을 맞아 돌봄이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움을 전하고, 지역사회와의 상생 가치를 실천하기 위해 마련됐다.

민정준 병원장은 "설 명절을 앞두고 지역 사회복지시설을 찾아 작은 정성이지만 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "돌봄이 필요한 이웃들이 따뜻한 명절을 보내는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

화순전남대병원은 지난 2021년부터 매년 설·추석 명절마다 지역 사회복지시설을 방문해 후원금을 전달하며 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 최근 5년간 화순자애원, 사평 예랑의 집, 아름다운실버빌, 화순 사랑의집 등 지역 내 다양한 복지시설을 대상으로 명절마다 정기적인 후원을 지속해오며 지역사회와의 연대를 강화해왔다.





화순전남대병원은 앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 공공의료기관으로서 의료를 넘어 나눔과 상생의 가치를 실천하는 사회공헌 활동을 이어나갈 방침이다.





