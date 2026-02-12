본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[SCMP 칼럼]아시아 부동산 공급제약은 '양날의 검'

입력2026.02.12 11:02

시계아이콘02분 21초 소요
언어변환 뉴스듣기

도쿄 신축아파트 50년새 최저공급
호주·한국도 주택 가격 지속 상승
공급부족 우려…부동산 펀더멘털 뒷받침

[SCMP 칼럼]아시아 부동산 공급제약은 '양날의 검'
AD

다카이치 사나에 일본 총리에게는 해야 할 일들이 산적해 있다. 지난 8일 총선에서 압승을 거둔 이후 그가 직면한 녹록지 않은 과제 중에서도 생활비 부담 문제는 가장 우선 해결해야 할 문제로 꼽힌다.


도쿄와 다른 대도시들에서 부동산 가격 급등에 따른 우려가 증폭되자 그 책임을 외부로 돌리려는 움직임도 관측됐다. 선거 캠페인에서 이민 문제가 대두된 것도 이런 연유에서다. 지난해 도쿄 중심부의 신축 아파트 평균 가격은 17% 상승해 사상 최고치를 기록했다. 이 같은 상승세는 2019년부터 이어졌다.


부동산 가격 상승 배경으로 엔저 시대에 저가로 부동산을 매입하는 기회주의적 외국인 투자자들을 지목하는 것은 정치적으로는 효과적일 수 있다. 그러나 외국인 투자자들이 근본적 원인이라고 할 수 없다.


건설비용이 올라간 것이 오히려 중요한 요인일 수 있다. 여기에는 심각한 노동력 부족도 부분적으로 일조했을 것이다. 엔화 급락은 수입 물가를 빠르게 끌어올려 일본 건설 시장을 세계에서 가장 비싼 시장 중 하나로 만들었다. 이로 인해 도쿄의 신축 아파트 공급은 50여년 만에 최저 수준까지 급감했고 이는 가격 상승을 이끌었다.


공급 부족은 일본만의 문제가 아니다. 아시아·태평양 지역 일부 주택시장의 활황세를 이끄는 핵심 요인이기도 하다. 최근 5년간 집값이 46% 오른 호주의 지난달 주택 매물 재고는 올해 초 기준으로 5년 평균치보다 25%나 줄었다. 신규 준공 물량도 역사적 수준을 크게 밑돌 것으로 예상된다고 부동산 분석기업 코탈리티는 밝혔다.


서울 아파트 가격이 53주 연속 상승한 한국도 마찬가지다. 정부는 주택시장 열기를 식히기 위해 연이어 대책을 내놨으나 집값 잡기에는 실패했다. 주택담보대출 규제를 강화하는 등 수요 측면 규제에만 지나치게 의존했기 때문이다.


이런 공급 부족 현상은 아시아의 상업용 부동산 시장에서 더욱 뚜렷하게 나타난다. 임대인과 부유한 투자자에게는 혜택인 동시에, 잠재 매수자와 임차인에는 부담이 커지는 상황이다. 지난 3일 공개된 종합 부동산 서비스 기업 CBRE의 투자자 대상 설문조사에 따르면, 아시아·태평양 지역의 많은 상업용 부동산 시장에서 개발 물량 축소는 투자 결정에 두 번째로 중요한 요인으로 꼽혔다. 첫 번째는 강한 임차 수요였다.


이 같은 공급 부족 현상은 지속될 전망이다. 공급 축소는 주요 도시들에서 임대료를 밀어 올리고 있으며, 이는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 외면받았던 오피스 자산의 매력도를 높이고 있다.


한창 호황인 데이터센터 시장을 제외하면 아시아의 전 상업용 부동산 부문에서는 공급 부족 현상이 심화하고 있다. 부동산 서비스 기업 JLL은 보고서에서 "대형 신규 공간을 찾는 임차인들의 선택지는 더욱 줄고, 임대료 부담도 한층 커질 것"이라며 "수요가 프리미엄급 자산을 넘어 확산할수록 가용성과 가격 부담 문제가 부각될 것"이라고 분석했다.


상업용 부동산도 주거용과 마찬가지로, 인건비와 건설비용 상승이 투자자들에게 가장 큰 도전 과제다. CBRE는 수년간 건축비가 가장 크게 상승한 일본과 호주의 상황이 심각하다고 봤다. 이 지역의 가장 매력적인 시장에서 가격과 임대료가 급등하는 이유는 너무 많은 자금이 매우 한정된 양질의 자산을 좇고 있어서다.


비영리 부동산컨설팅 기관 안레브의 데이비드 그린 모건 이사는 "중국은 글로벌 투자자 대부분의 투자 대상에서 제외돼 있으며, 인도 진입도 이르다고 보는 시각이 많다"며 "이런 상황에서 일본과 호주까지 빼면 아시아에서 접근 가능한 양질의 투자 대상군이 더욱 좁아진다"고 짚었다.


이런 아시아 상업용 부동산 시장의 수급 불균형은 조금 더 균형 잡힌 시각으로 바라보면 투자의 기회를 잡을 수 있다. 고품질 주택이 지속적으로 공급되지 못하고 부족해진 것은 주지하는 사실이다.


그런데 여기서 바라볼 것은 이 지역 주요 도시의 중심업무지구에 있는 10년도 더 된 노후 오피스 빌딩들이다. CBRE의 글로벌 리서치 총괄 헨리 친은 "중심업무지구에는 노후화된 건물이 많다. 입지는 좋지만 등급이 낮은 오피스에서 가치를 발굴하는 것은 현명한 투자전략"이라고 말했다.


아시아가 보호무역주의 공세에 특히 취약한 지역이란 점을 고려하면, 아시아 국가들의 부동산 시장은 지난해 매우 견조한 성과를 보였다.


공급 제약은 가격과 확장성에 대한 우려를 키웠지만, 이는 역설적으로 부동산 시장의 기초여건을 떠받치는 기반으로 작용하고 있다. 다만 미국과 유럽의 상업용 부동산 시장이 회복됨에 따라 아시아는 투자 매력이 다소 떨어질 수 있다. 공급 부족에 따른 가격 상승은 아시아 투자자들에게는 매우 큰 과제다.


그럼에도 불구하고, 아시아 부동산 시장은 보호무역주의의 공세에 매우 취약한 지역이라는 점을 고려할 때 지난해 놀라운 성과를 거뒀다.


공급 제약으로 인해 가격 부담 능력과 확장성에 대한 우려가 커지고 있지만, 이러한 제약은 부동산 부문의 견고한 펀더멘털을 뒷받침하고 있다고 할 수 있다.


니콜라스 스피로 로레사 어드바이저리 파트너


이 글은 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 칼럼 Asian property markets' supply constraints are a double-edged sword를 아시아경제가 번역한 것입니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

※이 칼럼은 아시아경제와 사우스차이나모닝포스트의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.


※이 칼럼은 아시아경제와 사우스차이나모닝포스트의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1211:20
    "다주택자 움직인다" 양천구 아파트 '10%' 뚝…매물 풀리고 호가 하락
    "다주택자 움직인다" 양천구 아파트 '10%' 뚝…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

  • 26.02.0713:56
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다
    다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

    다음 주에는 전국 2개 단지서 총 3492가구가 공급된다. 7일 부동산R114에 따르면 2월 둘째 주에는 전국 2개 단지 총 3492가구(일반분양 901가구)가 공급된다. 이는 전주 1194가구와 비교할 때 2298가구 늘어난 수치다. 단지별로 인천 남동구 간석동 '포레나더샵인천시청역'과 부산 해운대구 재송동 'e편한세상센텀하이베뉴'에서 청약을 진행한다. 포레나더샵인천시청역은 지하 4층에서 지상 최고 35층, 총 24개동, 전용면적 39∼84

  • 26.01.2411:40
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양
    다음 주 줄어든 물량…전국 3개 단지서 184가구 분양

    1월 넷째주 분양 시장이 한산한 모습이다. 전국 3개 단지서 총 184가구가 분양에 돌입한다. 24일 부동산R114에 따르면 1월 넷째 주에는 전국 3개 단지 총 184가구(일반분양 156가구)가 공급된다. 이는 전주 3260가구와 비교할 때 3076가구 줄어든 수치다. 다음 주 제주 서귀포시 서홍동 '형남아파트6차', 경기 김포시 양촌읍 '여기가(장애인자립특화형공공임대)' 등에서 청약을 진행한다. 형남아파트6차는 지하 1층∼지상 최고 8층

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기