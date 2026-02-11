진안군, '고향사랑기부금제' 주민 삶의 질 향상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진안군은 고향사랑기부제를 통해 조성된 기부금을 출산·어르신·아동·문화 등 다양한 분야에 투입하며, 군민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 복지사업을 추진하고 있다고 밝혔다.

진안군 제공

AD

진안군은 2023년부터 2025년까지 총 8,858명의 기부자로부터 약 14억 원의 고향사랑기부금을 모금했으며, 이를 재원으로 주민 삶의 질 향상과 지역 공동체 활성화를 위한 4개 사업을 추진하고 있다.

먼저, 출산 가정을 응원하기 위한 '출산 축하 꾸러미 지원사업'을 운영하고 있다. 해당 사업은 출산 가정의 초기 양육 부담을 완화하고 출산 친화적 환경을 조성하기 위해 마련된 것으로, 2025년 한 해 동안 총 57가정을 지원했다. 실제 양육에 필요한 물품들로 구성해 수혜자들의 반응이 좋아 올해도 사업이 추진될 계획이다.

두 번째는 어르신들의 안전한 생활환경 조성을 위한 '주민 쉼터 안전 손잡이 설치 지원사업' 추진이다. 이 사업은 관내 경로당 및 마을 회관 등으로 운영되는 관내 주민 쉼터 161개소를 대상으로 안전 손잡이와 경사로 등을 설치하는 방식으로 추진된다. 2025년에는 20개 권역 53개소에 추진했으며, 진안군은 2027년까지 관내 주민 쉼터 전 곳에 설치를 목표로 사업 추진 방침이다.

아울러 2026년 신규 사업으로 '진안아이 성장앨범 지원사업'을 추진한다. 관내 100가정을 대상으로 아이들의 성장 과정을 사진으로 기록할 수 있도록 지원하는 사업으로, 가족 친화적 분위기 조성과 함께 지역 사진관 활성화, 저출산 극복에 기여할 것으로 기대되고 있다.

이와 함께 진안군은 지정 기부 방식으로 '학천지구 복합문화광장 구축사업'을 추진하고 있다. 해당 사업을 통해 5,140㎡ 규모의 광장과 지구 하부에 주차장 180면을 조성해 주민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 열린 문화공간을 마련하고, 지역 문화 기반 확충과 지역 활력 제고에 기여할 계획이다.





AD

진안군 관계자는 "앞으로도 고향사랑기부금을 활용해 군민 모두가 체감할 수 있는 실효성 높은 사업을 지속해서 발굴·추진해 나갈 계획"이라고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>