알테오젠, 200억 규모 현금배당…설립 이후 처음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보통·우선주 주당 371원 배당

"주주환원 정책 지속 추진"

알테오젠은 11일 이사회를 열고 총 200억원 규모의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 보통주 및 우선주 1주당 371원을 배당한다.

이는 알테오젠 설립 이후 첫 배당이다. 지금까지의 성과를 주주와 공유하고 주주가치를 제고하기 위해 추진됐다. 알테오젠은 2024년 흑자 전환 이후 기술수출 확대와 파트너십을 통한 품목 승인 등을 토대로 재무 기반을 강화해 왔다. 지난해에는 별도 기준 2021억원의 매출과 1148억원의 영업이익을 달성하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다.

대전 알테오젠 본사 및 연구소 조감도. 알테오젠

AD

알테오젠의 하이브로자임(Hybrozyme) 플랫폼 기술이 적용된 피하주사(SC) 제형 키트루다는 지난해 9월 미국 시판 이후 제이코드와 유럽 품목 승인을 받아냈다. 알테오젠은 기존 정맥주사(IV) 제형에서 SC 제형으로의 전환이 점진적으로 확대되며 마일스톤 수익도 점차 커질 것으로 기대하고 있다. 이에 지속가능한 성장을 기반으로 주주환원 정책을 지속해서 추진해 나갈 방침이다.





AD

전태연 알테오젠 대표는 "첫 배당을 통해 회사 이익을 주주와 공유하게 된 점을 뜻깊게 생각한다"며 "안정적인 매출 기반과 파트너십 확대를 통해 실적과 재무 건전성을 강화하고 주주환원도 일관되게 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>