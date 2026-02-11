산림복지진흥원, 정보공개 종합평가 '최우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국산림복지진흥원은 행정안전부 주관의 '2025년 정보공개 종합평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

겨울 국립횡성숲체원 외부 전경. 한국산림복지진흥원

평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 시·도교육청, 공공기관 등 561개 기관의 정보공개 운영 실적을 점검해 국민의 알권리와 국정 운영의 투명성을 확보할 목적으로 해마다 실시한다.

평가 지표는 ▲사전정보(35점) ▲원문공개(20점) ▲청구처리(30점) ▲고객관리(15점) ▲제도 운영(가·감점) 등 5개 분야에 12개로 구성됐다.

산림복지진흥원은 12개 지표 중 10개 지표에서 만점을 받아 총점 98.6점을 획득했다. 특히 국민의 정보 수요를 분석해 선제적으로 정보를 발굴·공개하고 정보공개 청구에 신속·정확하게 대응하는 등 제도를 내실 있게 운영했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

산림복지진흥원이 받은 점수는 준정부기관 유형의 평균 점수(96.22점)보다 2.38점 높다.





남태헌 산림복지진흥원 원장은 "산림복지진흥원은 평가에서 올해로 3년 연속 최우수 등급 달성했다"며 "앞으로도 적극적인 정보공개와 내실 있는 제도 운영으로 국민에게 신뢰받는 산림복지 전문기관이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

