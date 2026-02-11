합참, 美 국방군수국장 만나 '韓美 연합 지속지원 능력' 발전방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소통채널 확대·정례화…협력방안 모색

美 국방군수국장 첫 방한

11일 구상모 합참 군사지원본부장(오른쪽)이 합참을 방문한 마크 시멀리 미국 국방군수국장과 기념촬영을 하고 있다. 합동참모본부 제공

AD

우리 합동참모본부는 한국을 방문한 미 국방군수국장을 만나 굳건한 한미동맹을 바탕으로 '한미 연합 지속지원 능력' 발전방안에 대해 논의했다.

구상모 합참 군사지원본부장은 11일 용산 국방부 합참에서 마크 시멀리 미 국방군수국장을 접견했다.

시멀리 국장은 주한미군 주요 군수 현안 및 연합 군수지원 태세 확인을 위해 전날부터 2박 3일의 일정으로 한국을 찾았다. 미 국방군수국장으로서의 한국 방문은 최초다.

합참 관계자는 "이번 접견은 합참과 미 국방군수국의 첫 공식 만남이라는 점에서 큰 의미를 갖는다"며 "양측은 최근 우크라이나 전쟁 등 급변하는 안보 환경 속에서 전쟁의 승패를 가르는 핵심 요인이 '지속지원'임을 깊이 공감했다"고 전했다.

구 본부장은 "전세계 미군의 군수지원을 책임지는 미 국방군수국과의 협력은 연합방위태세 유지에 필수적"이라며 "유사시 즉각적이고 지속적인 군수지원이 가능하도록 한미 간 공조 체계를 공고히 해야 한다"고 강조했다.

이에 시멀리 국장은 "한국은 미국의 핵심 동맹국으로서 인도-태평양 사령부를 통해 한국 방어를 위한 공급망 관리에 최우선 순위를 두고 있다"며 한국 합참과의 파트너십 강화를 약속했다.





AD

아울러 양측은 향후 미 국방군수국과 한국 합참 간의 소통 채널을 확대하고 정례화해 실질적인 연합 지속지원 능력을 향상시키기 위한 구체적인 협력 방안을 지속 모색해 나가기로 했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>