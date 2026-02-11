양주시, 설 연휴 전통시장 주변 주정차 단속 유예·공영주차장 무료 개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 2026년 설 명절을 맞아 지역 내 전통시장 이용 활성화와 시민들의 주정차 편의를 도모하기 위해 전통시장 주변 도로의 주정차 단속을 유예하고 관내 공영주차장을 무료로 개방한다.

전통시장 이용을 촉진하기 위해 광적면 가래비 전통시장 주변 도로는 설 연휴 기간인 2월 13일(금)부터 2월 19일(목)까지 고정형 및 이동형 단속카메라를 통한 주정차 단속이 일시적으로 유예된다.

다만, 6대 절대 불법 주정차 금지구역인 ▲버스정류소 10m 이내 ▲소화전 5m 이내 ▲교차로 모퉁이 5m 이내 ▲횡단보도 면적 내 ▲어린이보호구역 중 초등학교 정문 앞 도로 ▲인도(자전거보행자겸용도로 포함) 위는 주민신고제를 포함해 연휴 기간에도 단속이 계속된다.

또한 시민과 귀성객들의 편의를 위해 관내 42개 공영주차장은 오는 16일부터 18일까지 3일간 무료로 개방된다.





양주시 관계자는 "설 연휴 동안 지역 주민과 귀성객들이 편리하게 주차 공간을 이용할 수 있도록 이번 조치를 마련했다"며 "시민 여러분의 적극적인 협조로 안전하고 즐거운 명절이 되길 바란다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

