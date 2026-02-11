키움증권, 금융경제 고교 멘토링 '키움드리머' 5기 발대식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

Gen-Z 대상 금융경제 멘토링

"건전한 투자 가치관 형성"

키움증권은 서울 여의도 키움증권 본사에서 '키움드리머' 5기 발대식을 11일 진행했다고 밝혔다.

키움드리머는 건전한 금융경제 교육'을 목표로 UIC(전국대학생투자동아리연합회)와 함께하는 고등학생 금융경제 교육 멘토링 프로그램이다. 2024년부터 ESG(환경·사회·지배구조)의 일환으로 시작됐다. 미래 경제 주체가 될 고등학생들에게 올바른 경제·금융 지식을 전달해 건전한 투자 가치관을 형성할 수 있도록 지원하고 있다.

지난해 10월 부산 남성여고에서 키움드리머 멘토로 참여한 엄정식(23) 씨가 '포트폴리오 구성'에 설명하고 있다. 키움증권 제공

AD

지금까지 숭의여고, 인천외고, 서울고, 경성고, 학익고, 역곡고를 비롯해 광주제일고(광주), 남성여고(부산)에서 약 260명(멘토, 멘티 합산 인원)이 참여했다.

이번 키움드리머 5기는 서울컨벤션고, 용호고(군포), 전일고(전주), 대동고(부산)에서 약 4개월 동안 매달 1회씩 오프라인 수업을 진행한다. 경제적 자유를 위한 마음가짐, 주요 분야 기업 알아보기 등 학생들의 눈높이에 맞춘 커리큘럼으로 대면 수업과 온라인 멘토링을 진행한다. 참여한 고등학생(멘티)들이 멘토들의 대학교를 탐방하는 이벤트도 진행할 예정이다.

키움증권은 '금융경제 교육'이라는 ESG 활동의 일환으로 지난해 '키움드리머' 뿐만 아니라 EBS와 협업해 '펭수야~ 학교가자!' 금융경제 영상 콘텐츠 시리즈를 제작했다. 도서로도 출간하는 등 청소년들의 금융 문해력 향상에 일조했다.

또, 미래의 금융인을 양성하기 위해 '키움디지털아카데미'를 실시하는 등 Gen-Z(젠지)세대를 대상으로 한 금융경제 교육에 앞장서고 있다.





AD

키움증권 관계자는 "앞으로도 청소년들이 금융 문해력을 높이고, 미래 인재로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>