심덕섭 고창군수, 읍면 방문 '활력고창 나눔대화' 성료

심덕섭 고창군수가 2026년 병오년 '활력 고창 나눔 대화'를 군민들의 뜨거운 호응 속에 마무리했다.

11일 고창군에 따르면 지난달 13일 고창읍을 시작으로 이날 무장면까지 14개 읍·면을 돌며 '2025년 군민 행복 활력 고창 나눔 대화'를 진행했다.

심덕섭 고창군수가 2026년 '활력고창 나눔대화'를 진행했다. 고창군 제공

나눔 대화는 경로당 방문을 시작으로, 올해 군정 방향 보고, 읍·면 주요 사업 설명, 건의 사항 수렴과 답변 순서로 진행됐다. 특히 올해 군정 4대 추진 방향(서민경제 활성화, 미래 첨단산업 육성, 세계유산의 특별한 활용, 안전하고 행복한 삶)을 직접 설명하며 관심을 끌었다.

고창군은 올해 '고창사랑상품권 할인판매', '착한가격업소 지원', '소상공인 융자지원', '노인 일자리 사업 확대' 등을 통해 민생경제살리기를 최우선으로 추진하고 있다. 또한 농·어촌 혼합도시의 특성상 농민, 어민, 다문화, 청년 등 다양한 계층별 맞춤형 지원사업이 펼쳐진다.

실제 고창읍에선 "마을 앞에 스포츠타운이 만들어졌지만 정작 하천을 건널 다리가 놓여 있지 않아 먼 길을 돌아가야 한다"며 다리 건설을 건의했고, 신림면의 한 주민은 "마을회관이 오래돼 벽면 곳곳에 균열이 생겨 불안하다"고 안전진단 필요성을 호소했다. 이외에도 문화·관광자원 개발과 인구 유입정책 등 지역 발전을 위한 다양한 의견도 제시됐다.

이외에도 총 180여건의 건의 사항이 제시됐으며 주요 내용은 도로 개설, 농로·마을안길 확·포장, 가로등 설치, 불법 주·정차 단속, 주차장 조성, 읍·면사무소 신축, 관광 인프라 확충, 소공원 시설 정비, 마을 하수처리시설 설치 등이다.

심덕섭 고창군수는 현실적이고 구체적인 답변으로 군정에 대한 신뢰와 주민의 참여를 끌어올렸다는 평가다.

현장 확인이 필요한 건의 사항에 대해서는 담당 실·국장 및 과장이 직접 건의 자와 함께 현장을 방문해 현장에서 답을 찾을 것을 지시했다.





심덕섭 고창군수는 "이번 나눔 대화를 통해 군정에 대한 깊은 관심과 열정을 전해 받았다"며 "앞으로도 적극적인 발품 행정으로 군민의 의견에 귀를 기울여 변화와 성장을 통해 희망찬 미래를 열어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

