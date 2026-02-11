BNK경남은행, '2026 BNK 설맞이 홈런데이 행사' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한노인회 경남·울산연합회와 업무 협약

경남·울산지역 경로당 복꾸러미 등 전달



BNK경남은행은 11일 생산적·포용 금융을 실천하기 위해 '2026 BNK 설맞이 홈런데이 행사'를 실시했다.

포용금융실천 및 지역 노인의 권익증진을 위한 업무 협약.

이번 행사는 지역, 고객, 핵심기반을 뜻하는 'Home'과 역동적인 실행력과 끈기 있는 도전이라는 의미의 'Run'을 합친 2026년 BNK경남은행의 경영 슬로건 'Home Run' 추진의 일환으로 기획됐으며 지역 어르신과 고객들에게 감사함을 전하기 위해 마련됐다.

본점 주도의 동행 협약 체결과 함께 각 영업점에서는 경로당과 노인회 등 복지시설을 방문하는 활동을 진행했다.

BNK경남은행 김기범 상무는 (사)대한노인회 경남연합회를 방문해 신희범 회장과 '포용금융실천 및 지역 노인의 권익증진을 위한 업무 협약'을 맺고 지역 어르신의 보다 나은 삶을 위해 상호 협력하기로 했다.

업무 협약에 따라 지역 노인 계층을 위한 금융·경제 프로그램 등을 공동으로 기획, 개발, 운영하기로 했다.

또 찾아가는 금융교육 실시와 무빙뱅크 이용을 통해 군 단위 이하 읍·면·동 등 금융소외지역에 금융서비스를 제공하기로 했다.

같은 날 경남과 울산지역 BNK경남은행 영업점 직원들은 (사)대한노인회 경남·울산연합회로부터 추천 받은 지역 경로당 101곳을 나눠 방문했다.

직원들은 경로당에 햇반, 라면, 사골곰탕 등 식료품 18종이 담긴 복꾸러미와 기념품을 전달했다.

또 준비한 떡과 음료 등 다과를 어르신들과 함께 나눠 먹으며 설맞이 안부를 묻고 덕담을 나눴다.





개인고객그룹 김기범 상무는 "민족 대명절 설날을 앞두고 지역 사회 발전의 밑거름이 되어주신 지역 어르신들에게 감사의 마음을 전하기 위해 2026 BNK 설맞이 홈런데이 행사를 개최하게 됐다. 행사를 통해 BNK경남은행 임직원과 지역 어르신들이 따뜻한 온정을 나누는 의미 있는 시간을 보낼 수 있었다. 앞으로도 BNK경남은행은 지역 어르신들을 공경하고 지역 사회와 함께 성장하는 금융기관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

