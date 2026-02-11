오리온그룹, ‘오리온·오리온홀딩스’ 배당 대폭 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오리온, 전년 대비 40% 확대… 3500원 배당

오리온홀딩스, 37% 확대… 1100원 배당

오리온그룹이 주주가치 제고를 위해 주주환원 정책을 대폭 강화한다.

오리온그룹은 11일 열린 이사회에서 사업회사인 오리온과 지주사인 오리온홀딩스의 현금배당을 의결했다고 밝혔다.

사업회사 오리온은 주당 배당금을 지난해 2500원에서 40% 확대된 3500원으로 결정했다. 총 배당금은 1384억원이다.

지주사 오리온홀딩스는 주당 배당금을 지난해 800원에서 37% 늘어난 1100원으로 확정했다. 총 배당금은 662억원이다. 오리온홀딩스의 시가배당률은 시중 금리보다 높은 5%에 달한다. 오리온그룹의 총 배당 규모는 지난해보다 577억 원 증가한 2046억 원이다.

오리온그룹은 정부가 자본시장 활성화를 위해 올해 1월 도입한 배당소득 분리과세 적용 대상인 고배당기업 요건도 충족했다.

오리온의 연결기준 배당 성향은 지난해 26%에서 10%P 높아진 36%, 오리온홀딩스는 지난해 30%에서 25%P 높아진 55%다.

오리온과 오리온홀딩스의 주주총회일은 다음 달 26일이며 배당 기준일은 양사 모두 다음 달 31일이다.

오리온은 지난해 6월 공시한 기업가치 제고 계획에서 ▲배당 성향 20% 이상 배당정책 이행 ▲향후 3개년 배당 성향 점진적 상향 ▲중간배당 검토 등 주주환원 강화 정책을 밝힌 바 있다.





오리온은 글로벌 사업이 실적을 견인하며 지난해 연결기준 매출액이 7.3% 성장한 3조3324억원, 영업이익은 2.7% 증가한 5582억원을 기록했다.





