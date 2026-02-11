캠퍼스에서 산업 현장까지… 동아대, RISE 성과교류회·기업협의체 발대식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1차년도 사업 성과 공유… 기업 중심 산학협력 네트워크 본격화

동아대학교는 'RISE 성과교류회와 기업협의체 발대식'을 열고 1차연도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 성과를 공유하며 기업 중심 협력 네트워크 구축을 본격화했다.

이 행사는 지난 3일 부산 서면 롯데호텔에서 열려, 대학·기업·지자체·유관기관이 함께 참여하는 기업 중심 성과교류 행사로 기획됐다. 산학협력 성과를 공유하고 향후 지속 가능한 협력 구조를 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 부산라이즈혁신원과 부산광역시 관계자, RISE 참여기업과 지역 혁신기관 관계자 등 200여명이 참석했다.

개회식에서 이해우 동아대 총장은 영상 환영사를 통해 "동아대는 RISE 체계를 바탕으로 기업과 함께 성과를 만들어가는 실천형 대학"이라며 "지역 산업 혁신을 현장에서 견인하는 역할을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

이어 김귀옥 부산시 청년산학국장과 김동건 ㈜동화엔텍 대표이사가 축사를 통해 RISE 정책의 방향성과 기업 참여 기반 협력의 중요성을 강조했다.

동아대가 RISE 성과교류회·기업협의체 발대식을 갖고 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

이날 행사에서는 RISE 1차연도 주요 성과 공유를 비롯해 참여기업 협의체 발대식, 우수기업·우수과제 시상, 성과기업 사례 발표, 네트워킹 만찬 등이 진행됐다. 특히 이차전지, 수소에너지테크, 바이오헬스 등 동아대 특성화 분야를 중심으로 한 기업 지원 성과와 현장 연계 사례가 집중 조명됐다.

참여기업 협의체 발대식 세레모니를 진행한 이진 동아대 RISE사업추진단장은 "이번 성과교류회는 참여기업과의 협력 관계를 제도적으로 확장하는 출발점"이라며 "앞으로 기업 수요 기반의 기술지원과 인력양성, R＆D 연계를 강화해 지역 정주 여건 증진형 기업지원체계를 고도화해 나가겠다"고 말했다.

김우생 부단장은 1차연도 사업 추진 경과와 주요 성과를 발표하며 기업지원 프로그램 운영 결과와 향후 추진 방향을 공유했다. 이 자리에서는 기업 수요 기반 지원체계 구축 성과와 특성화 분야 연계 기업지원 사례가 소개됐다.





동아대는 이번 성과교류회를 계기로 참여기업 협의체 중심의 상시 소통 체계를 구축하고, 기업이 체감할 수 있는 맞춤형 지원 프로그램을 지속 확대해 지역 산업과 연계된 실질적 성과 창출에 나설 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

