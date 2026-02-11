부천시, '결합정비 제도' 적용한 역세권 정비사업 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시는 역세권과 원도심의 균형발전을 위해 '결합정비 제도'를 적용한 '부천형 역세권 정비사업' 공모를 진행 중이라고 11일 밝혔다.

이번 사업은 역세권 내 노후주택을 체계적으로 정비하고, 기반시설을 확충해 대중교통 접근성이 우수한 지역을 중심으로 고밀 개발을 추진함으로써 주거환경의 질적·양적 개선을 목표로 한다.

'결합정비'는 단독 개발이 어려운 원도심 노후지역과 역세권을 하나의 정비사업으로 묶어 추진하는 방식으로, 사업성이 낮아 정비가 지연된 원도심 지역의 개선을 유도할 수 있다.

부천시청

신청 대상지는 역세권 중 승강장 경계로부터 500m 이내 지역으로, 노후·불량 건축물 비율이 60% 이상이고 면적이 2만㎡ 이상인 곳이다. 신청구역 내 토지 등 소유자 또는 공공시행자, 지정개발자가 주민 동의 10% 이상을 받아 신청할 수 있다.

부천시 관계자는 "역세권 정비사업에 대한 주민 요구와 사업 실현 가능성을 높이기 위해 다양한 모델을 마련하고 행정 지원을 강화하고 있다"며 "주민 참여를 바탕으로 공공성을 확보하고, 부천만의 정비 모델로 도시 전반에 활력을 더하겠다"고 밝혔다.





한편 시는 지난해 부천형 역세권 정비사업 공모를 통해 중동역세권과 소사역세권을 선정했으며, 결합정비 대상지 7곳은 두 역세권에 각각 분산 배치해 하나의 정비구역으로 지정하는 절차를 추진할 예정이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

