우즈 아들 찰리, 플로리다주립대 진학…'켑카 동문'

아마추어 1위 러셀과 함께 플로리다주립대행

에이징어, 버거, 클랜턴, 워드 등 스타 배출

"대학 골프부에서 선수로 뛰게 돼 기쁘다"

'골프 황제' 타이거 우즈(미국)의 아들 찰리가 골프 선수 생활을 이어간다.

미국 골프 전문 매체 골프위크는 11일(현지시간) "찰리 우즈가 2027년 플로리다주립대 골프부에 입단한다"고 보도했다. 찰리도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '플로리다주립대학교에서 골프 선수로 뛰게 돼 정말 기쁘다'고 알렸다.

찰리는 미국 주니어골프협회(AJGA) 남자 랭킹 21위다. 현재 미국 플로리다주 팜비치의 벤저민스쿨에 재학하고 있다. 찰리와 함께 현재 AJGA 남자 랭킹 1위 마일스 러셀(미국)도 플로리다주립대에 진학할 예정이다.

찰리는 2009년생이다. 지난해 5월 AJGA가 주최한 팀 테일러메이드 인비테이셔널에서 우승했다. 같은 해 11월에는 플로리다주 대회에서 벤저민스쿨을 단체전 정상으로 이끌었다. 2년 연속으로 US 주니어 아마추어 챔피언십에 출전했고, 보이즈 주니어 PGA 챔피언십에서 10위권 안에 들었다.

플로리다주립대 골프부는 유명 선수들을 배출했다. 폴 에이징어, 브룩스 켑카, 대니얼 버거, 루크 클랜턴, 로티 워드(이상 미국) 등이 이 대학 출신이다. 플로리다주립대 골프부 코치는 트레이 존스다.





찰리의 아버지 우즈는 스탠퍼드대에서 2년간 선수로 뛰고 1996년 프로로 전향했다. PGA 투어에선 메이저 대회 15승을 포함해 통산 82승을 수확했다. 또 찰리의 누나 샘은 고등학교 때까지 축구 선수로 뛰었다. 지난해 아버지의 같은 스탠퍼드대에 진학했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

