연천군, ‘경기 생활쏙 환원사업’ 주민설명회 개최…정주 기반 마련 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 목소리 담은 생활 SOC 확충

정주 기반 마련 기대

경기 연천군은 경기 생활쏙(SOC) 환원사업 오디션 공모와 관련해 연천군 범군민 추진위원회를 대상으로 주민설명회를 개최했다고 11일 밝혔다.

연천군이 경기 생활쏙(SOC) 환원사업 오디션 공모와 관련해 연천군 범군민 추진위원회를 대상으로 주민설명회를 개최하고 있다. 연천군 제공

AD

이번 설명회는 지난 1월 범군민 추진위원회 발대식 이후 공모 대응을 위한 본격적인 준비 단계에 돌입함에 따라, 그간의 추진 상황과 사업 전반을 범군민 추진위원회와 공유하기 위해 마련됐다.

이날 연천군은 생활쏙 환원사업 공모와 관련해 경기도가 실시한 설문조사 결과를 설명하고, 설문에서 나타난 주민들의 생활인프라 선호도를 반영해 구상한 사업계획의 주요 내용을 중점적으로 안내했다.

범군민 추진위원회 정남훈 공동대표는 "이번 설명회는 연천군이 어떤 방향과 기준으로 사업을 준비해 왔는지를 함께 공유하는 자리"라며 "범군민 추진위원회도 사업의 취지와 의미가 지역사회에 올바르게 전달될 수 있도록 역할을 다하겠다"고 말했다.

설명 이후에는 사업계획 전반에 대한 질의응답과 의견 공유가 이어졌으며, 연천군은 이날 제시된 의견을 향후 사업계획에 적극 반영해 나갈 계획이다.

연천군 관계자는 "농어촌 기본소득 시행 이후 연천군의 인구가 증가하고 있는 상황에서, 유입 인구가 안정적으로 정착할 수 있는 생활 여건 마련이 무엇보다 중요하다"며 "경기 생활쏙(SOC) 환원사업은 이러한 정주 환경을 갖추는 데 가장 적합한 사업으로, 인구 감소 위기를 겪어 온 연천군이 인구 증가 흐름을 이어가는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





AD

이어 "이 같은 방향이 지역사회와 충분히 공유되고 공감대를 형성할 수 있도록 범군민 추진위원회와 긴밀히 협력해 공모 준비에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>