민주원 대구국세청장 "소상공인 세금문제 적극 돕겠다"…'세금안심교실' 열려

대구지방국세청(청장 민주원)은 지난 10일 지역 소상공인 및 전통시장 상인들을 대상으로 권리보호요청·영세납세자지원단 제도 등 맞춤형 세정서비스를 알리는 세금안심교실을 개최했다.

이번 행사는 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인들의 세금 관련 애로사항을 해소하고 납세자가 꼭 알아야 할 권리보호제도를 알리기 위해 마련됐다.

대구국세청이 마련한 '세금안심교실'이 열리고 있다.

이날 강의는 ① 경제적 사정으로 세무대리인을 선임하기 어려운 영세납세자에게 나눔세무사·회계사가 사업주기별 맞춤형서비스를 통해 세금문제 해결을 도와주는 '영세납세자지원단 제도', ② 세무조사나 일반 국세행정 집행(예정) 과정에서 납세자의 권리가 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우 납세자보호담당관에게 권리보호를 요청하면 납세자보호위원회 심의 또는 납세자보호담당관 시정요구를 통해 권리를 구제하는 '권리보호요청 제도', ③ 청구세액 5000만원 이하의 과세전적부심사 이의신청 심사청구 고충 민원을 제기하는 영세납세자에게 불복대리인을 무료로 지원하는 '국선대리인 제도'를 중점으로 이뤄졌다.

세금교실과 더불어 대구지방국세청 직원들은 현장에서 상인들의 세금 애로사항과 건의사항을 직접 수집하는 등 즉석에서 세무 상담도 병행하고 자체 제작한 QR코드를 통해 '손택스'에서 간편하게 민원증명을 발급받을 수 있는 방법을 안내하는 등 디지털 세정서비스도 홍보한다.





민주원 청장은 "앞으로도 지역 경제의 근간인 소상공인들이 세금 문제로 생업에 지장을 받지 않도록 현장 소통을 강화하고, 납세자의 소중한 권리를 지키는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





