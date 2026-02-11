서울시 '주거상담소' 연간 상담 19만건…5년 동안 3배 '↑'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 시내 아파트. 연합뉴스

AD

서울시는 주거안심종합센터 주거상담소 연평균 상담 건수가 약 19만건을 기록했다고 11일 밝혔다.

시에 따르면 2021~2025년 주거상담소 평균 상담 건수는 연평균 약 19만건으로 2018~2020년 5만6000건 대비 3배가량 늘었다. 상담 시민도 같은 기간 2만2000명에서 5만1000명으로 증가했다.

주거상담소는 2013년 문을 연 주거복지지원센터의 기능을 고도화해 2022년부터 전국 최초로 서울주택도시공사(SH) 통합 대행 방식으로 자치구별 1곳씩 운영 중이다. 전담 인력을 기존 2~3명에서 8명 수준으로 3배 이상 확충하기도 했다. 자치구별 주거상담소 운영 외에도 주거 취약 거처가 밀집한 지역을 '찾아가는 주거상담소'도 지난해 총 88회 운영, 4103건의 상담을 진행했다.

비닐하우스, 쪽방 등 취약한 주거환경에서 생활하는 시민을 지원하는 '주거상향지원'은 2020년 466건에서 2022년 3001건, 지난해 5418건으로 증가했다. 주거복지 상담은 지난해에만 시민 5만9000여명에게 24만4000건이 진행됐다.

실직이나 질병 등으로 어려움을 겪는 이들에게 주거비, 난방비, 집수리 등을 제공하는 긴급 주거지원 역시 2020년 이전 연평균 2112건에서 2021∼2025년 8377건으로 늘었다, 지원 예산도 총 6억2000만원에서 22억5000만원으로 3.5배로 커졌다.

아울러 시는 1인 가구 주거 안전관리와 생활 불편 해소를 지원하는 '1인 가구 주택관리서비스'를 운영하고 있다. 형광등·현관 도어락 등 생활 불편 처리와 소규모 집수리 등을 지원하는 서비스로, 시행 초기인 2022년 1812건에서 지난해 2434건으로 지원 규모가 늘었다.





AD

최진석 서울시 주택실장은 "주거안심종합센터 주거상담소가 시민 주거복지 버팀목 역할을 톡톡히 하고 있다"며 "올해는 고립·은둔 청년, 노숙인 및 쪽방 주민 등에 대한 밀착지원을 확대하고 찾아가는 주거상담소 운영 확대 등을 통해 정보 부족으로 혜택을 받지 못하는 시민이 없도록 촘촘한 안전망을 마련하겠다"고 전했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>