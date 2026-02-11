양주여성새로일하기센터, ‘생성형 AI 마케팅 전문가’ 교육생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 4일부터 20일까지 모집

양주여성새로일하기센터에서는 오는 3월 4일부터 20일까지 직업교육훈련 과정인 '생성형 인공지능(AI)활용 마케팅전문가 양성과정' 교육생을 모집한다.

이번 과정은 고부가가치 직종인 인공지능(AI) 분야로 여성 인력의 진출을 지원하고, 실무 중심의 디지털 마케팅 전문 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

교육은 4월 6일부터 6월 5일까지 1일 4시간씩 총 172시간에 걸쳐 진행되며, 양주시 여성일·생활균형지원센터 3층 강의실에서 운영된다.

교육 내용은 ▲마케팅 기본 및 실무 ▲생성형 인공지능 기초 및 실습(챗지피티 등) ▲플랫폼별 콘텐츠 전략(네이버 블로그, 인스타, 유튜브, 숏폼 등) ▲마케팅 캠페인 및 디자인 실무(캔바, 미리캔버스, 브루 등) ▲개인 포트폴리오 제작 등으로 구성된다.

모집 대상은 직업교육훈련 수료 후 취업 또는 창업 의지가 확고한 여성으로, 만 39세 이하 청년층을 우선 선발한다. 관련 학과 전공자와 마케팅 경력자는 우대하며 모집 인원은 총 16명이다.

신청을 희망하는 여성은 구직신청서와 참가신청서, 반명함 사진 1매를 지참해 양주고용복지플러스센터 내 양주여성새로일하기센터를 방문해 제출하면 된다.

교육생은 1차 서류전형과 2차 면접을 통해 선정되며, 실업급여 수급자의 경우 구직 외 활동으로 인정받을 수 있다. 과정 수료 후에는 관련 분야 취업 연계 지원도 제공된다.

아울러 훈련 참여촉진수당(월 10만원)과 취업성공수당(10만원) 등 교육 특전도 마련됐다.





양주시 관계자는 "이번 직업교육훈련을 통해 취업난을 겪고 있는 여성들이 자신감을 회복하고, 특히 인공지능(AI) 분야로 진출할 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

