보성군, 2026년 설 연휴 비상근무 체계 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전·민생·교통·의료 분야 총력 대응

전남 보성군은 오는 14일부터 5일간 설 연휴를 맞아 귀성객과 군민이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 종합상황실을 중심으로 비상근무 체계를 가동하고, 분야별 종합대책을 추진한다고 밝혔다.

군은 연휴 기간 군청·읍면·시설을 포함해 총 8개 대책반을 운영하며, 교통·물가·연료공급, 가축 질병, 생활 쓰레기·상하수도, 보건·의료, 재난·재해·안전, 산불, 공직기강 등 전 분야에서 빈틈없는 대응 태세를 유지한다.

설 연휴 문 여는 의료기관 ,약국 안내 포스터. 보성군 제공

AD

특히, 군청 설치된 종합상황실은 24시간 비상 체계로 운영되며, 재난안전상황실과 보건소 비상방역대책반, 산불종합상황실 등과 유기적으로 연계해 긴급 상황 발생 시 즉각 대응한다.

군은 명절을 맞아 지역경제 활성화를 위해 보성사랑상품권을 할인 판매(지류 10%, 카드 12%)하고, 전통시장 장보기 행사를 개최해 상인 격려와 현장 애로사항을 청취한다.

또한, 온라인 농특산물 직거래장터인 '보성몰'의 설맞이 특별 행사(2.4~2.6.) 3만 원 이상 구매 시 최대 20% 할인을 적용해 농특산물 소비를 촉진했다.

아울러, 물가 안정 특별대책반을 운영하고 성수품 가격 표시 점검, 체불임금 해소를 위한 현장 지도 등을 병행한다.

설 연휴 교통 혼잡에 대비해 특별교통대책 상황실을 운영하고, 시외·시내버스 증회 운행, 택시 배차 조정, 터미널 시설 정비 등을 추진한다. 주요 혼잡 구간에는 경찰과 협조해 교통 정리를 강화하고, 우회도로를 안내한다.

연휴 기간 재난안전상황실을 24시간 운영하고, 다중이용시설 안전 점검을 사전에 완료했다. 소방과 협력해 화재취약지역 순찰을 강화하고, 유도선(장도사랑호) 특별 항차 운영 협의를 통해 수송 안전도 확보했다.

산불 대비를 위해 산불종합상황실을 설치·운영하며, 성묘객 실화 예방을 위한 계도 활동과 취약지역 감시를 강화한다.

보건 분야에서는 보성아산병원과 삼호병원 응급실 24시간 운영, 당직의료기관 및 휴일 약국 지정 운영, 보건지소·보건진료소 주간 진료 체계를 유지한다. 감염병 대응을 위해 24시간 비상 방역 연락 체계도 가동한다.

생활환경 분야에서는 생활 쓰레기 집중 수거, 상수도 비상 급수 체계 구축, 환경오염 특별감시를 추진하며, 연휴 중 음식물 쓰레기 수거도 별도 운영한다.

사회복지시설 및 저소득 취약계층 1,369명을 대상으로 위문금·품을 전달하며, 복지사각지대 가구에 대한 맞춤형 지원도 병행한다.

연휴 전 특별감찰반을 운영해 공직자 복무 기강 점검, 민원 처리 지연 여부, 금품수수 등 위반 행위를 점검한다.





AD

군 관계자는 "설 연휴 동안 군민과 귀성객 모두가 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 종합상황실을 중심으로 빈틈없는 대응 체계를 유지하겠다"며 "생활 불편 최소화와 민생 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>