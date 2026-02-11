국토부 2차관, 설 앞두고 택배 터미널 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명절 기간 원활한 배송·종사자 안전 강조

국토교통부는 홍지선 국토교통부 제2차관이 11일 서울 금천구 CJ대한통운 관악 서브터미널을 방문해 설 명절 택배 특별관리대책 이행 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 방문은 설 성수기 물동량 급증에 대비한 현장 대응 태세를 살피고 종사자들 안전 관리를 당부하기 위해 마련됐다.

국토부는 오는 27일까지 설 명절 택배 특별관리기간으로 지정하고 추가 인력 투입, 종사자 휴무 보장 등의 대책을 시행 중이다.

홍지선 국토교통부 제2차관(왼쪽)이 11일 오전 서울 금천구 CJ대한통운 관악 서브터미널을 방문해 현장 관계자들로부터 설 명절 대비 택배 특별관리대책 추진 현황에 대한 설명을 듣고 있다. 국토교통부

홍 2차관은 택배사로부터 추진 현황을 보고받은 뒤 "물동량 급증이 예상되는 만큼 추가 임시 인력을 충분히 투입해 차질 없는 배송이 이뤄지도록 해달라"고 했다.

현장 종사자 안전과 과로 방지를 위한 조치도 강조했다. 그는 "휴식 시간 준수, 건강관리 책임자 지정 등을 통해 종사자 안전과 과로 방지에도 각별히 신경 써달라"고 했다.





이어 상·하차 및 분류 작업 종사자들을 격려하며 안전 수칙 준수를 당부했다. 홍 2차관은 "설 명절마다 국민의 일상을 지켜주시는 분들이 바로 현장의 여러분"이라며 "바쁜 시기일수록 안전이 우선인 만큼 안전 수칙과 휴식 기준을 지켜달라"고 했다.





