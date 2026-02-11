방세환 광주시장, 경안시장 장보기 행사…지역 화폐 결제 독려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시, 설 맞이 경안시장 장보기 행사 개최

경기도종합체육대회 홍보·물가 안정 등 병행

경기 광주시는 지난 10일 설 명절을 맞아 경안시장에서 지역경제 활성화와 물가 안정을 위한 '물가 안정 캠페인 및 전통시장 장보기 행사'를 개최했다.

방세환 광주시장이 지난 10일 설 명절을 맞아 경안시장에서 지역경제 활성화와 물가 안정을 위한 '물가 안정 캠페인 및 전통시장 장보기 행사'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

AD

이번 행사는 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 지역 상권을 지원하고 전통시장의 상품 경쟁력을 알리기 위해 마련됐다. 행사에는 방세환 시장을 비롯해 광주소방서, 기업인·소상공인·체육단체, 농협은행 관계자 등 관계기관 관계자 150여 명이 참석했다.

참석자들은 지역 화폐인 광주사랑카드를 사용해 제수 용품과 명절 선물을 구매하며 소비 촉진에 동참했다. 시는 설 민생 안정을 위해 기존 충전 혜택 8% 제공에 더해, 2월 9일부터 28일까지(예산 소진 시까지) 결제 금액의 12%를 환급하는 특별 혜택을 운영하고 있다.

이날 행사에서는 상인 격려와 함께 시장 상인과 방문객을 대상으로 오는 4월 개최 예정인 2026년 경기도종합체육대회 홍보, 물가 안정 및 화재 예방 캠페인도 병행됐다.





AD

방세환 광주시장이 지난 10일 설 명절을 맞아 경안시장에서 지역경제 활성화와 물가 안정을 위한 '물가 안정 캠페인 및 전통시장 장보기 행사'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "이번 행사가 상인과 시민의 참여를 바탕으로 지역 경제 활성화의 계기가 되길 바란다"며 "전통시장의 경쟁력 강화와 안전한 시장 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>