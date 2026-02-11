농협, 2000농가에 '보급형 스마트팜'…사업비 75% 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 27일까지 지역농협에 신청

농협중앙회가 '2026년 농협 생산자조직 대상 보급형 스마트팜 지원사업'에 참여할 농가를 모집한다고 11일 밝혔다.

보급형 스마트팜은 하우스와 과수원 등 기존 영농시설에 스마트팜 제어 장비를 설치하는 농협형 스마트팜 모델이다. 농가는 ▲환경제어형 ▲양액제어형 ▲관수제어형 ▲복합환경제어형 중에서 선택할 수 있다. 농협은 설치 후에도 영농 데이터 기반 컨설팅과 교육, 사후관리까지 함께 지원할 계획이다.

농협중앙회 전경. 아시아경제DB

농협은 총 사업비의 75%를 지원한다. 선정 농가는 25%만 부담하면 된다. 올해 지원 규모는 2000농가로, 전년 977농가 대비 두배 이상 확대됐다.





지원대상은 시설원예 및 노지작물을 재배하는 농협 생산자조직(공동선별·공동출하회) 회원 농가다. 생산자조직당 10농가 이상 참여해야 한다. 참여를 희망하는 농가는 오는 27일까지 신청서를 소속 지역농협에 제출하면 된다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

