합당 중단 민주·혁신 '통합 추진위' 합의

정청래 "지방선거 승리에 올인"

조국 "민주당 연대 제안 수용"

정청래 더불어민주당의 통합 추진위원회 구성 제안에 조국 조국혁신당 대표가 동의했다. 민주당 지도부는 내부 단결을 강조했고, 혁신당은 연대 회복의 뜻을 밝히는 등 합당 논의 과정에서 불거진 갈등 봉합에도 나섰다.

정청래 대표는 11일 최고위원회의에서 "지도부부터 더 단결하고 모범적 모습을 보이겠다"고 말했다. 그는 과거 설득과 단합을 강조했던 김대중 전 대통령, 노무현 전 대통령을 언급하며 "우리 안 작은 차이를 넘어 오직 지방선거 승리를 위해 우리의 '큰 같음'을 바탕으로 총단결하겠다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.11 김현민 기자

정 대표는 "더 이상 합당 논란으로 우리 힘을 소비할 수 없다"며 "전화위복 삼아 지방선거 승리에 올인하겠다"고 했다. 정 대표는 "4월20일까지 모든 공천을 마무리하겠다는 시간표는 한 치 오차 없이 진행될 것"이라며 "억울한 컷오프는 없을 것이고 약속한 대로 권리당원 공천 참여를 보장하고 가장 경쟁력 있는 후보를 공천하겠다"고 밝혔다.

정 대표에 맞서 지방선거 전 합당에 반대 목소리를 냈던 이언주 민주당 최고위원은 "당원 목소리를 적극적으로 대변하고 무리한 의사일정을 견제하다 보니 강하게 주장한 경우가 있다"며 "당원 동지와 동료의원에게 걱정을 끼쳤다면 이 자리에서 사과한다"고 밝혔다. 강득구 민주당 최고위원도 "(합당 논란 후) 3주간 너무 힘든 여정이었다"며 "이제 이재명 정부 국정운영을 뒷받침하고 지방선거 압승을 위해 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표가 11일 국회에서 더불어민주당의 연대·통합 추진 준비위 구성 제안에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.2.11 김현민 기자

합당의 상대방이었던 혁신당은 합당 논란과 관련한 정 대표의 사과와 '연대와 통합을 위한 추진준비위원회' 구성 등에 수용 의사를 밝혔다. 혁신당 조국 대표는 이날 긴급 기자회견에서 "더불어민주당이 제안한 '연대 및 통합을 위한 추진준비위' 구성에 동의한다"며 "이번 주 안으로 당무위원회를 열어 오늘의 결정을 추인받을 것"이라고 말했다. 조 대표는 "양당 간 회동이 이뤄지면 먼저 민주당이 제안한 연대가 지방 선거에서의 연대인지 아니면 추상적 구호로서의 연대인지 확인해야 한다"면서 "민주당이 제안한 연대가 지방선거 연대가 맞는다면 추진준비위에서 그 원칙과 방법을 정할 것"이라고 말했다.





다만 양당 간의 관계는 여전히 물음표가 남는다. 민주당의 연대 및 통합 추진 제안과 관련해 박병언 혁신당 대변인은 "합당과 관련해서도 합당이라는 단어를 쓰지 않고 '지선 이후 통합'이라고 표현했다. 합당과 어떻게 의미가 달라진 건지 민주당에서 확인이 필요하다. 의미에 따라서 저희 당의 대응이 달라질 여지가 있다"고 부연했다.





