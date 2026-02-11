HJ중공업, 유럽 선주와 3532억원 규모 1만TEU급 컨선 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

90년 역사 영도조선소서

첫 1만TEU급 컨테이너선 탄생

중형급에서 대형으로…컨테이너선 경쟁력 입증

HJ중공업은 유럽 지역 선주사와 총 3532억원 규모의 10100TEU급 친환경 컨테이너선 2척(옵션 2척 별도)에 대한 건조계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 HJ중공업 영도조선소에서 1만TEU급을 넘는 대형 컨테이너선을 처음으로 건조하는 사례다.

HJ중공업이 건조한 동급 컨테이너선. HJ중공업 제공

이번에 수주한 선박은 최신 선형과 고효율 연비 설계를 적용해 온실가스 배출을 최소화한 10100TEU급 친환경 컨테이너선이다. 국제해사기구(International Maritime Organization·IMO)의 환경 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버가 탑재되며, 최적 운항이 가능한 고효율 선형 설계가 적용된다.

특히 이번 수주는 90년 역사를 지닌 HJ중공업 조선부문 주 사업장인 부산 영도조선소에서 1만TEU급 이상의 대형 컨테이너선이 처음으로 건조된다는 점에서 의미가 크다.

HJ중공업은 지난 2004년 영도조선소 도크 길이 제약을 극복하기 위해 도크 길이 300m를 초과하는 325m급 선체를 건조하면서 '댐(DAM) 공법'을 개발한 바 있다. 이는 물막이 구조물을 설치한 뒤 수중에서 선체를 용접·연결하는 방식으로, 당시 조선업계의 주목을 받았다.

이후 지속적인 기술 개발을 통해 댐공법 없이도 지난해 9000TEU급 메탄올 컨테이너선을 성공적으로 건조·인도했으며, 이번 유럽 선주사로부터의 1만TEU급 컨테이너선 수주로 기술 경쟁력을 다시 한 번 입증했다. 이번 계약은 과거 HJ중공업에 컨테이너선을 발주했던 선주가 품질에 만족해 재발주한 사례이기도 하다.

HJ중공업은 최근 수년간 중형급 친환경 컨테이너선 개발에 집중하며 컨테이너선 분야에서 경쟁력을 강화해 왔다. 2021년 상선 수주 재개의 신호탄이 된 5500TEU급 컨테이너선을 시작으로, 최근 건조한 HMM의 9000TEU급 메탄올 컨테이너선까지 모두 영도조선소 도크에 최적화된 선형을 적용했다.





유상철 HJ중공업 대표는 "혁신적인 공법 개발로 물리적 한계를 극복해 온 기술력을 바탕으로 영도조선소에서 마침내 1만TEU급을 넘는 대형 컨테이너선을 건조할 수 있게 됐다"며 "고품질 선박을 납기 내 완벽히 인도해 선주사의 신뢰에 보답하고, 중대형 친환경 컨테이너선 분야에서 명성을 더욱 높이겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

