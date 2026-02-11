한솔제지, '가장 존경받는 기업' 23년 연속 제지 부문 1위

지속가능경영 성과 인정
한솔제지가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '한국에서 가장 존경받는 기업' 조사에서 23년 연속 제지 부문 1위로 선정됐다고 11일 밝혔다.
해당 조사는 기업의 혁신 능력·주주 가치·직원 가치·고객 가치 등 6대 핵심 가치를 종합적으로 평가해 우수 기업을 선정하는 인증 제도다.
한솔제지는 이번 조사에서 모든 항목에 걸쳐 평균 대비 높은 점수를 획득하며 1위에 올랐다. 특히 ESG 경영을 꾸준히 추진해 온 가운데 경영환경 변화에 대응하는 혁신 능력과 투명한 지배구조를 통한 주주가치 실현 측면에서 높은 평가를 받았다.
아울러 ▲종이팩 자원순환 생태계 구축을 통한 친환경적 순환 경제 실현 ▲준법 경영 관리 체계 도입을 통한 공정한 거래 문화 정착 ▲다양한 사회공헌 활동을 통한 사회적 가치 확산 등 지속가능경영을 위한 실천 성과도 인정받았다.
이외에도 한솔제지는 GR(Good Recycled) 인증을 획득한 멸균 팩 재활용 백판지와 우유 팩 재활용 펄프를 생산하는 등 자원순환 기반의 친환경 활동도 이어가고 있다.
지금 뜨는 뉴스
한솔제지 관계자는 "선진적인 지배구조 및 투명한 경영환경의 확립, 사회적 배려와 존중을 바탕으로 모범적인 ESG 경영을 지속해왔다"며 "60여년간 축적된 차별화된 경쟁우위를 통해 최대가치를 구현하고, 이해관계자들과 함께 지속가능한 미래를 추구해 나가겠다"고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>