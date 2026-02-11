이재원 빗썸 대표이사 “비트코인 오지급 사고 국민께 진심으로 사과”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재원 빗썸 대표이사는 11일 "당사의 이벤트 오지급 사고 소식으로 상심이 크셨을 국민 여러분께 진심으로 사과한다"고 밝혔다.

이재원 빗썸 대표이사가 11일 국회 정무위원회에서 답변하고 있다. 국회방송

이 대표는 이날 국회 정무위원회 빗썸 관련 긴급현안질의에서 "이번 사고의 최종 책임자로서 진심으로 머리 숙여 다시 한번 사과드린다"고 말했다.

이 대표는 "저희는 총 보유하고 있는 디지털 자산의 정보를 실시간으로 확인하고 있다"면서도 "이번에 지급하고자 하는 양이 보유하는 양을 검증 시스템이 적용되지 않은 사항을 인정한다"고 설명했다.

앞서 빗썸은 지난 8일 오후 이벤트 당첨자를 상대로 1인당 2000원에서 5만원까지의 당첨금을 지급하려다 단위를 '원' 대신 '비트코인'으로 입력하면서 62만 비트코인을 잘못 지급했다. 장부가액으로 60조원이 넘는 가상자산이 전산상 오지급되는 초유의 사고로 평가됐다.





빗썸 측은 사고 발생 35분 만에 거래 및 출금을 차단해 오지급된 비트코인의 99.7% 회수했다. 매도된 1788 비트코인 가운데 93%가량을 추가 확보했으나 약 125 비트코인은 회수하지 못한 것으로 파악된다. 약 130억원 상당이 미회수됐고, 저가 매도 및 시세 왜곡으로 인한 고객 피해액은 10억원 안팎으로 추산된다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

