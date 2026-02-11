여수광양항만공사, 설 연휴 24시간 항만서비스 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연휴기간 비상근무 운영·여수광양항 24시간 서비스

여수광양항만공사(이하 '공사')는 다가오는 설 연휴기간(15∼18일)에도 차질 없이 24시간 항만서비스를 제공하기 위해 "여수광양항 설 연휴기간 항만운영 특별대책"을 마련했다고 11일 밝혔다.

공사는 이번 대책에 따라 연휴기간 항만운영정보시스템(Port-MIS) 정상운영 및 중요·긴급화물 하역서비스 지원 등을 통해 입출항 선박의 원활한 항만 이용과 항만이용자의 불편 최소화에 최선을 다할 방침이다.

여수광양항만공사 전경.

또한, 안전·보안사고를 예방하고 신속하게 대응하기 위한 설연휴 4일간 비상 근무조를 운영하고, 관련 기관 및 업단체 간 비상 연락체계를 구축해 긴급상황 대비태세를 유지한다는 계획이다.

여수 광양항 소재 대부분의 부두는 연휴기간 정상 운영되며, 작업 일정에 따른 일부 부두에 한해 휴무를 실시할 예정이다.





한편 이번 설 연휴기간 항만운영 특별대책과 부두별 운영계획 등 자세한 내용은 공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

