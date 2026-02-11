"숨은 돈 찾았다"…1.6조원 소비자 환급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예·적금 등 고객 품으로

금융사 자발적관리 독려

지난해 금융위원회가 실시한 '숨은 금융자산 찾아주기 캠페인'을 통해 금융소비자에게 되돌려준 금융자산이 총 1조6000여억원에 달한 것으로 나타났다.

금융위는 11일 캠페인 기간 동안 금융소비자가 환급받은 숨은 금융자산이 1조6329억원으로 집계됐다고 밝혔다. 유형별로는 카드포인트가 6309억원으로 가장 많았고, 이어 증권 4037억원, 예·적금 3388억원, 보험금 2579억원, 신탁 17억원 순이었다.

숨은 금융자산은 금융소비자가 장기간 잊고 찾아가지 않은 예·적금, 보험금, 투자자예탁금(증권계좌), 신탁, 카드포인트 등을 말한다. 이번 캠페인에는 은행·보험·증권·카드·저축은행·상호금융 등 전 금융권이 참여했다.

환급 방식별로는 인터넷·모바일 등 비대면 거래가 66%(1조774억원)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 영업점이나 고객센터를 통한 대면 거래는 34%(5555억원)로 나타났다.

연령대별 환급 비율은 60대 이상이 42.5%로 가장 높았고, 이어 50대(24.9%), 40대(16.6%), 30대(10.2%), 20대(3.2%), 10대 이하(2.6%) 순이었다. 금융위는 10~30대의 경우 보유 자산 규모가 상대적으로 적고 모바일 금융 서비스에 익숙해 숨은 금융자산 발생률이 낮다고 설명했다.

금융위는 업권 평균을 웃도는 환급 실적을 보인 금융회사도 공개했다. 은행 업권에서는 기업은행(16.4%), 농협은행(11.2%), 수협은행(8.6%)이 평균 환급률(5.3%)을 웃돌았다. 증권업권에서는 교보증권(65.6%), KB증권(52.2%), 토스증권(45.2%)이 평균(20.6%)보다 높았으며, 보험 업권에서는 메리츠화재(15.6%), 삼성화재(15.2%), 한화손해보험(13.4%)이 평균 환급률(4.4%)을 상회했다.

금융위는 앞으로 금융사별 숨은 금융자산 현황을 공개해 금융사의 자발적인 관리 노력을 유도할 방침이다.

금융당국은 업계와 협의를 거쳐 숨은 금융자산 감축 방안과 공개 기준을 마련할 계획이다. 연말에는 '숨은 금융자산 현황'을 금융소비자포털 또는 각 협회 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.





금융소비자는 영업점 방문은 물론 인터넷이나 모바일을 통해서도 언제든지 잠자고 있는 금융자산을 조회하고 환급받을 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

