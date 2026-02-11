구리시, 시청사 인근 임시주차장 조성…토지 무상 임대 계약 체결

㈜대명수안 소유 7310㎡ 부지 활용…4월 개방 예정
경기 구리시(시장 백경현)는 지난 10일 구리시청 3층 상황실에서 ㈜대명수안과 시청사 임시주차장 조성을 위한 토지 무상 임대 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 계약은 시청사와 아트홀센터를 이용하는 주민들의 주차 불편을 해소하기 위해 시청사 인근에 임시주차장을 조성하고자 마련됐으며, 이에 따라 구리시는 ㈜대명수안이 소유한 약 7310㎡ 규모의 토지를 무상으로 임대받아 임시주차장으로 조성·운영하게 된다.
부지는 토지 소유자인 ㈜대명수안이 구리시 시민들의 시청사 시설 이용 편의에 이바지하고자 공공 활용의 뜻을 전하여, 논의를 거쳐 임시 부설주차장 조성 공간으로 활용하기로 합의가 이뤄졌다.
해당 임시주차장이 조성되면 약 180면의 주차 공간이 추가로 확보될 것으로 예상되며, 시청사 및 구리아트홀을 찾는 시민들의 만성적인 주차난 해소에 크게 이바지할 것으로 기대된다.
구리시는 토지 무상 임대 계약 체결 이후 개발행위허가 등 관련 행정절차를 신속히 진행하고, 주차장 조성 공사를 추진해 올해 4월부터 시민들이 이용할 수 있도록 할 계획이다.
백경현 구리시장은 "이번 임시주차장 조성은 시민들의 주차 불편을 해소하기 위한 실질적인 대책"이라며 "공공을 위해 귀중한 사유지를 무상으로 이용할 수 있도록 흔쾌히 협조해 준 ㈜대명수안에 구리 시민을 대표해 감사의 뜻을 표하며, 앞으로도 시민 이용 편의 증진을 위한 주차 환경 개선에 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
