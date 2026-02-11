정부, 9000억 규모 '범부처 첨단 의료기기 R&D' 본격 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7년간 106개 신규 과제 지원

글로벌 플래그십 개발·필수 의료기기 국산화 추진

정부가 9000억원 규모의 범부처 협력 사업을 통해 첨단 의료기기 개발과 필수 의료기기 국산화에 본격 착수한다. 연구개발(R&D) 전 주기를 지원해 글로벌 시장 경쟁력을 높이고 의료기기 산업을 국가 신성장 동력으로 육성하겠다는 구상이다.

산업통상부와 과학기술정보통신부, 보건복지부, 식품의약품안전처는 2026년도 1차 신규 과제 공고와 사업설명회 개최를 통해 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업'을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 2026년부터 2032년까지 7년간 총 9408억원(국고 8383억원·민자 1025억원)을 투입하는 대규모 협력 프로젝트다. 세계 최초 또는 최고 수준의 글로벌 플래그십 의료기기 개발과 필수 의료기기 국산화를 목표로 기초·원천 연구부터 제품화, 임상, 인허가까지 의료기기 연구개발 전 주기를 지원한다.

사업 첫해인 올해에는 국비 593억2500만원을 투입해 106개 신규 과제를 지원할 계획이다. 신규 과제는 2025년 8월 통과된 국가연구개발사업 예비타당성조사 기획 결과를 토대로 글로벌 기술 동향과 연구 현장의 의견을 반영해 연구 목표를 구체화했다.

세부적으로는 '글로벌 플래그십 의료기기' 분야에 5개 과제를 선정해 134억2500만 원을 지원한다. 자율조향 연성 내시경, 체내이식형 뇌·AI·로봇 실시간 연동 시스템 등 세계 최초 기술과 전신용 디지털 PET, 디지털 PCR, 방사선 암치료기기 등 세계 최고 수준의 장비 개발이 포함됐다.

'의료기기 코어기술 및 제품개발' 분야에는 68개 과제에 355억5000만원이 투입된다. 퇴행성 뇌질환 진단 시스템과 디지털 수술 보조 로봇 협동 시스템 등 제품 개발 과제 21개를 비롯해 기존 의료기기 R&D 성과를 제품화로 연계하는 '이어달리기' 과제 10개, 소프트웨어 의료기기와 의료용 로봇 등 기초·원천 과제 30개, 신생아·소아용 인공호흡기 등 필수 의료기기 국산화 과제 7개가 포함된다.

의료 현장 진입 역량 강화를 위한 분야에는 33개 과제, 103억5000만원이 배정됐다. 국내외 임상시험 지원 12개 과제와 맞춤형 규제과학 평가기술 개발, 국제 표준 지원 등 21개 과제가 추진된다.

신규 과제 공고는 다음달 9일까지 진행되며, 범부처통합연구지원시스템(IRIS)과 범부처의료기기연구개발사업단 누리집을 통해 세부 내용을 확인할 수 있다.





정부는 관계부처 합동으로 오는 13일 서울 서초구 엘타워에서 연구자 대상 사업설명회도 개최한다. 설명회에서는 신규 과제 공고 내용과 과제제안요구서(RFP) 기획 의도, 선정 평가 계획 등을 안내하고 질의응답을 통해 현장 의견을 수렴할 예정이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

