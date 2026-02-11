방미통위, '계정 정지 대란' 유발한 인스타에 사실조사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방송미디어통신위원회(방미통위)는 지난해 대규모 '계정 정지 대란'을 유발한 인스타그램에 대한 사실조사에 착수한다고 11일 밝혔다.

방송미디어통신위원회 로고. 방송미디어통신위원회 제공

방미통위는 지난해 5~6월 미국 메타 플랫폼즈의 인스타그램 서비스에서 발생한 대규모 계정 정지와 관련해 전기통신사업법 위반 여부를 파악하기 위한 사실조사에 나선다.

메타는 2024년부터 청소년 보호정책을 강화해 아동·청소년 성적 학대 및 음란 영상물 차단을 위한 모니터링을 확대했다. 하지만 이 과정에서 청소년 보호와 무관한 일반 계정들이 특별한 사유 없이 영구 정지되며 피해가 발생했다. 방미통위 측은 "피해 사실을 인지하고 피해 현황 및 원인 파악 등을 위해 실태 점검을 진행했다"며 "법 위반 정황을 파악해 정식 조사 절차인 사실조사에 착수했다"고 밝혔다.

유료 서비스인 '블루 뱃지(Meta Verified)'에 대해서도 조사한다. 상당수 피해자들이 계정 복구 상담을 위해 블루 뱃지에 가입했지만 제대로 된 지원을 받지 못한 것으로 확인됐다. 사전 고지된 '신속하고 향상된 지원'이 실제 제공됐는지 여부도 살펴본다는 방침이다.





방미통위 측은 "사업자의 위법 행위가 확인되면 과징금 및 시정명령 등 엄정 조치할 계획"이라며 "향후에도 국민 생활과 밀접한 전기통신서비스의 피해 유발 행위를 지속적으로 살필 것"이라고 밝혔다.





