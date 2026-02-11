의대문턱 낮아진다…2027학년도 490명 증원에 'N수생' 늘 듯

황금돼지띠·통합수능·지역의사제…N수생16만명↑

의대 증원분 모두 '지역의사제'로 선발

"지역이 유리" 판단에 전학 고민도

정부가 2027학년도부터 2031학년도까지 의대 정원을 연평균 668명씩 늘리기로 하면서 대입 판도에도 변화가 예상된다. 입시업계에서는 의대 합격선이 낮아지고, 의대에 재도전하는 'N수생'이 늘 것으로 내다보고 있다. 특히, 증원되는 인원 모두 '지역의사제 전형'으로 뽑기 때문에 지방유학길에 오르는 '틈새시장'이 만들어질 가능성도 나온다.

11일 입시업계 등은 지역 의대증원 첫해인 2027학년도 수능에서 N수생이 16만명 이상에 달할 것으로 분석했다. 전년도 15만9922명을 거뜬히 상회할 것이란 설명이다.

올 수능에서는 황금돼지띠(2007년생) 재수생이 구조적으로 많은데다, 2028학년도 통합 수능을 앞둔 마지막 해라는 점에서 일찌감치 'N수생 증가'가 예견됐다. 지난 수능이 불수능이었던 탓에 정시 탈락 규모도 전년대비 6.9% 늘었다. 여기에 '지역의사제'라는 변수까지 발생해 2027학년도 수능에선 N수생이 몰릴 것으로 전망된다.

임성호 종로학원 대표는 "상위권 공대생 중에선 지역의사제로 '의대에 지원해볼 기회가 생겼다'고 판단할 수 있다"며 "내신이 기존 9등급에서 5등급제로 바뀌기 전에 마지막 기회라는 생각에 올해 반수에 도전하는 재학생도 상당할 것"으로 내다봤다. 또한, 상위권 학생들이 의대 지원으로 빠지는 만큼 일반 자연계열 학생들도 '대학 갈아타기'에 나설 수 있다고 봤다.

의대 합격선이 낮아질 것이란 전망도 나온다. 2027학년도 의대 증원 규모가 서울대 자연계열 모집인원의 27%를 웃도는 만큼 입시에 미치는 영향이 적지 않다는 판단에서다. 일부 지역 대학은 내신 4.7등급도 합격권에 들 수 있다는 분석이 나온다. 의대 정원을 늘렸던 2025학년도에도 의대 합격자 합격선이 0.3등급 하락했고, 강원권에서는 지역인재전형으로 합격권이 내신 4등급대까지 떨어진 바 있다.

이렇다 보니 의대 합격선은 이원화되고, 지역인재에 유리한 구조에서 틈새 전략을 찾는 수요도 늘 것이란 전망이 나온다. 이만기 유웨이교육평가연구소 소장은 "일반전형에서는 최상위권 중심의 경쟁이 지속되고, 지역의사제에서는 상대적으로 다른 컷을 형성할 가능성이 있다"며 "합격선 이원화가 나타날 수 있다"고 봤다. 또한 "수험생 수를 고려해 보면, 강원지역을 비롯한 거의 모든 지역에서 지역의사선발전형으로 지원할 경우 유리하다고 판단된다"고 분석했다.

학부모들 사이에서는 벌써부터 지역의사제 지원이 가능한 비수도권으로의 전학 등을 고려하는 경우도 있다. 한 학부모는 "남양주 등으로 전입을 고민하고 있다"며 "학교는 비수도권, 사교육은 대치동서 받으면 의대 문턱을 넘어볼 수 있겠다는 생각이 든다"고 했다.





전일 보건복지부와 교육부가 발표한 의대 증원안에 따르면, 2027학년도 의대 정원은 기존 3058명에서 490명 늘어난 3548명이다. 2028·2029학년도에는 3671명(613명 증원), 2030·2031학년도에는 공공의대(100명)와 지역의대(100명)가 설립돼 매년 3871명(813명 증원) 선발한다.





