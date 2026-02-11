한미합작 그룹 캣츠아이, 3월 롤라팔루자 남미 출격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아르헨티나·칠레·브라질 3개국 라인업

(왼쪽 위부터 시계방향)마농, 윤채, 메간, 소피아, 다니엘라, 라라. 하이브-게펜레코드 제공

AD

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 다음 달 아르헨티나·칠레·브라질 3개국에서 열리는 '롤라팔루자 남미(Lollapalooza South America)'에 출연한다고 하이브-게펜레코드가 11일 밝혔다.

캣츠아이의 남미 무대는 3월13일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 산 이시드로 경마장에서 시작한다. 이들은 이어 14일 칠레 산티아고 오하긴스 공원에서 현지 관객과 만난다. 22일 브라질 상파울루 인터라고스 레이스트랙 무대를 끝으로 남미 일정을 마무리한다.

롤라팔루자 남미는 매년 40만명 이상의 관객을 모으는 세계적인 음악 축제다. 올해 라인업에는 사브리나 카펜터, 채플 론, 타일러 더 크리에이터 등 글로벌 가수들이 이름을 올렸다.

이들은 지난해 8월 축제의 본고장인 롤라팔루자 시카고 무대에 올랐다. 당시 현장 관객과 온라인 시청자를 포함해 약 42만명이 공연을 지켜봤다. 이후 첫 단독 북미 투어 '뷰티풀 카오스(The Beautiful Chaos Tour)' 13개 도시 16회차 공연을 모두 매진시켰다.





AD

오는 4월에는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대에 설 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>