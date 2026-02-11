다날에프엔비, '달콤.N' 브랜드 리뉴얼로 승부…"올해 신규 가맹점 100곳 연다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다날의 외식(F&B) 전문 계열사 다날에프엔비가 주력 브랜드 '달콤.N(Dal.Komm.N)'의 경쟁력을 대폭 끌어올리고 가맹 사업 확장에 나선다.

다날에프엔비는 F&B 비즈니스 전문가인 전기홍 대표이사 체제 하에 새로운 브랜드 전략을 수립하고, '일상을 채우는 식사형 카페'로서의 시장 입지 확대에 본격적으로 나선다고 11일 밝혔다.

전기홍 대표는 크레이저 커피 그룹 대표 창립자이자 창업 도서 '장사 잘되는 카페' 집필 등 다양한 F&B 브랜딩 경험을 갖췄으며, 최근 시장 트렌드인 색다른 디저트와 건강한 음료를 중심으로 달콤.N 브랜드 경쟁력 강화에 주력하고 있다.

달콤.N은 '커피와 베이글로 채우는 일상의 에너지'라는 슬로건 아래, 식사대용으로 즐길 수 있는 베이글과 12가지 크림치즈, 수제 생초콜릿 등 가성비 높은 디저트 신제품과 '헬시플레저' 수요를 반영한 웰니스 음료 라인업을 속속 출시했다. 매장 인테리어는 MZ세대 취향에 맞게 활기찬 오렌지와 편안한 아이보리 컬러 조화로 재구성하는 등 소비자의 공간경험 혁신에도 변화를 꾀했다.

다날에프엔비는 매장 자동화 장비 도입, 마진 구조 개편 등 가맹점주를 위한 수익성 증대 및 상생 방안 제안과 특수 상권(휴게소, 관공서 등), 대형 복합 쇼핑몰 입점 전략 동시 추진으로 연내 달콤.N 신규 매장을 100개 이상 늘릴 계획이다. 규모의 경제 실현으로 올해 비약적인 성장을 달성한다는 방침이다.





전기홍 대표는 "새로워진 달콤.N은 트렌드에 민감한 소비자 니즈와 높은 수익을 원하는 가맹점주 양측 모두 충족시킬 수 있는 완성형 모델"이라며 "검증된 메뉴 경쟁력과 효율적인 운영 시스템을 앞세워 가맹 확장을 가속화하고, 국내는 물론 싱가포르 등 글로벌 사업에도 속도를 냄으로써 F&B 시장 내 독보적인 브랜드 입지를 구축하겠다"고 밝혔다.





