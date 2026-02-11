스타벅스, 베이커리 브랜드 투떰즈업와 협업…'맘모롤' 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투떰즈업, 망원동 빵지순례로 유명

12일부터 11개 매장서 한정 판매

스타벅스 코리아는 '빵지순례'로 알려진 베이커리 브랜드 투떰즈업과 협업 메뉴를 선보인다고 11일 밝혔다.

이번 신제품은 스타벅스의 협업 프로그램 '테이스티 저니(Tasty Journey)'의 일환이다. 2024년 시작된 테이스티 저니는 젠지(Gen Z) 고객을 겨냥해 인기 F&B 브랜드와 협업 메뉴를 출시하는 프로젝트다. 현재까지 올드페리도넛, 키친205, 메종엠오, 스코프, 렌위치, 유용욱 바베큐 연구소, 오월의 종 등 12개 브랜드와 협업했다.

스타벅스 테이스티 저니 '맘모롤'. 스타벅스코리아 제공.

신제품 '맘모롤'은 투떰즈업의 대표 메뉴를 재해석한 롤 브레드다. 소보루 빵에 팥 앙금과 딸기잼, 바닐라 크림, 완두 앙금, 견과류 등을 더했다. 스타벅스는 기존 제품의 콘셉트는 유지하되 커피와의 조화를 고려해 당도와 식감을 조정했다.

'맘모롤'은 12일부터 스타필드코엑스몰R, 용산역써밋R, 리저브광화문 등 11개 매장에서 판매된다.





한편 테이스티 저니는 '스타벅스 매장에 방문하면 줄 서는 인기 F&B 브랜드의 메뉴를 맛볼 수 있다'는 점에서 입소문을 타고 있다. 지난해 12월 5일부터 이달 4일까지 판매한 '유용욱 바베큐 투컷 비프 샌드위치'는 당초 5개 매장에서 운영할 계획이었으나 판매 호조로 10개 매장으로 확대됐다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

