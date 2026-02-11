생명연 "선천면역 활성화로 항생제 내성균·독감 선제 차단"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리 몸 안에 선천면역을 활성화해 항생제 내성균과 독감 등 감염병을 선제적으로 차단하는 새로운 개념의 감염 예방 전략이 제시됐다.

한국생명공학연구원은 감염병연구센터 류충민·서휘원 박사 연구팀이 선천면역 반응을 활성화해 복합 감염에 대응할 수 있는 새로운 감염 대응 전략을 도출했다고 11일 밝혔다.

연구팀 단체 사진. 한국생명공학연구원

연구팀은 먼저 DDM(n-도데실-β-D-말토사이드)이 체내 면역 체계를 깨우는 면역조절제로써 작용할 수 있다는 점에 주목했다.

DDM은 그간 의약품을 제조할 때 성분 안정화를 돕는 보조제로만 알려졌다. 이와 달리 DDM은 체내 면역을 활성화해 병원균에 즉각 대응할 수 있도록 준비 상태를 만들어준다는 게 연구팀의 설명이다.

DDM의 감염 예방 효과는 동물실험에서도 확인됐다. 실험 대상 동물에게 DDM을 투여한 후 하루가 지난 시점에 병원성이 강한 항생제 내성균과 독감 바이러스에 노출한 결과, 대조군은 모두 목숨을 잃었지만 DDM 투여군은 100% 생존해 뚜렷한 방어 효과를 나타낸 것이다.

기전 연구 결과에서도 DDM은 병원균을 직접 공격하는 기존 치료제와 달리 체내 선천면역의 핵심 세포인 호중구를 감염 부위로 신속하게 동원해 활성화하는 방식을 취하는 것으로 밝혀졌다.

호중구는 감염 부위로 빠르게 집결하고 침입한 병원균을 잡아먹는 '식세포 작용'과 살균기능을 극대화함으로써 병원균을 효과적으로 제거하는 기능을 한다.

다만 호중구의 활성은 항상 유지되는 게 아니라 병원균이 침입했을 때만 선택적으로 나타나 감염이 없는 상태에서는 과도한 염증 반응이나 부작용은 관찰되지 않았다.

바꿔 말해 이번 연구는 면역을 단순히 강화·활성화하는 것이 아니라 필요한 순간에만 정확하게 작동하도록 조절하는 정밀한 면역 준비 전략을 제시한다. 이는 항생제 내성 문제와 신종 감염병 위험이 동시에 커지는 상황에서 특정 병원체에 의존하지 않는 '범용적 감염 예방 접근' 가능성을 열어준다는 점에서 의미를 갖는다.

특히 연구팀은 DDM을 이용한 새 전략이 중환자실 환자, 고령자, 면역 저하자 등 감염에 취약한 집단을 보호하는 데 유용할 것으로 내다본다.





서휘원 박사는 "이번 연구는 체내 면역 촉진으로 복합 감염에 대응할 수 있게 돕는 새로운 감염 대응 전략이라는 점에서 의미가 있다"며 "항생제 내성균과 신종 바이러스처럼 예측이 어려운 감염병 위협에 대비할 수 있는 '범용적 감염 예방 전략'으로 발전할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

