ABL생명, 설 맞아 성북구 취약계층 만두빚기 봉사활동 진행

설계사, 영업본부 임직원 20여명 참여

ABL생명은 10일 서울 성북구 보문동 성북50플러스센터에서 설계사(FC)와 FC영업본부 임직원 등 20여명이 참여한 가운데 만두빚기 봉사활동을 했다고 11일 밝혔다.

ABL생명 설계사(FC)들이 10일 서울 성북구 보문동 성북50플러스센터에서 열린 만두빚기 봉사활동 현장에서 기념촬영을 하고 있다. ABL생명

FC영업본부는 재무 컨설턴트 조직을 운영 및 관리하는 ABL생명의 주력 영업채널이다.

이번 봉사활동은 '사랑을 만두러 드려요'란 이름으로 진행됐다. 설 명절을 앞두고 성북구에 거주하는 독거노인과 중장년층의 소외감과 경제적 부담을 덜고, 지역사회 이웃들과 따뜻한 온정을 나누기 위해 마련됐다.

봉사단은 성북50플러스센터 강당에서 지역 내 중장년층과 어르신들을 위한 손만두와 떡국 키트 100인분을 직접 만들고 식품 꾸러미를 정성껏 포장하며 나눔의 의미를 더했다.

윤문도 ABL생명 FC영업본부장은 "민족 고유의 명절 설을 맞아 지역 어르신께 따뜻한 마음을 나눌 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "올해도 지역사회 이웃들과 더불어 사는 세상을 만들기 위해 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다"고 말했다.





한편 ABL생명은 '보험은 사랑'이란 신념을 바탕으로 임직원들의 자발적인 나눔 참여를 독려하기 위해 매달 셋째 주 목요일을 나눔의 날로 지정하고 소외계층을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 하고 있다.





