외국인 비중 80%…BBQ, 명동에 3호점 오픈

BBQ, 명동 초입에 매장 추가 오픈

명동스타점·명동점까지 트라이앵글 구도



제너시스BBQ 그룹은 서울 명동 핵심 상권에 치킨 프랜차이즈 BBQ 을지로입구점을 열었다고 11일 밝혔다. BBQ는 기존 명동스타점·명동점과 함께 명동 상권 내 3개 매장을 운영하게 됐다.

을지로입구점은 'BBQ 빌리지' 콘셉트의 복합 매장으로 운영된다. 치킨 외에도 피자·버거·분식·베이커리 메뉴를 함께 구성해 가족 단위 관광객 수요를 흡수한다는 전략이다.

제너시스BBQ 그룹 제공.

세 매장은 상권 특성에 맞춰 역할을 나눴다. 명동스타점은 쇼핑 상권 인근, 명동점은 음식점 밀집 골목에 자리 잡고 있다. 이번에 문을 연 을지로입구점은 명동 초입 관문 상권으로 관광객과 직장인 유동 인구가 집중되는 지역이다.

BBQ에 따르면 명동스타점과 명동점의 외국인 고객 비중은 약 80%에 달한다. 여행사 단체 예약과 소셜네트워크서비스(SNS) 후기를 통한 방문이 늘면서 재방문 수요도 증가하고 있다는 게 회사 측의 설명이다. 아시아권 관광객은 날개·다리 부위를, 서양권 관광객은 순살 메뉴를 선호하는 경향이 나타나고 있다.

주요 판매 메뉴는 '황금올리브치킨', '뿜치킹', '황금올리브치킨 양념', '반반치킨', '맵소디' 등이다. 최근에는 황금올리브치킨과 양념 메뉴에 '뿜치킹'을 추가 주문하는 패턴도 늘고 있다.





BBQ 관계자는 "글로벌 관광객이 집중되는 핵심 상권 중심으로 브랜드 경험을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

