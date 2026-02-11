'탈당 권유' 고성국 "서울시당 윤리위 결정 이의신청"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"승복할 수 없어…곧바로 이의신청"

국민의힘 서울특별시당 윤리위원회가 보수 유튜버인 고성국씨를 상대로 탈당 권유를 하자 고씨가 해당 징계 처분에 반발해 "이의신청 절차를 밟겠다"고 말했다.

보수 유튜버 고성국씨. 아시아경제 DB

고씨는 11일 자신의 유튜브 채널에서 "서울시당 윤리위 결정에 이의신청을 하겠다는 입장을 밝힌다"고 했다. 고씨는 "서울시당 윤리위가 탈당 권유라는 중징계를 내렸다"며 "자격 없는 윤리위원장이 평당원의 소명권을 무시하고 일방적으로 내린 결정이므로 승복할 수 없다"고 설명했다.

고씨는 "아직 (탈당 권유) 통지가 오지 않았지만 오는 대로 이의신청을 하겠다"며 "중앙당 윤리위 판단을 다시 받을 것"이라고 했다. 또 "중앙당 윤리위에 제가 충분히 소명할 수 있고 출석해서 제 입장을 밝힐 수 있게 사전에 일정을 조정해줄 것을 요청한다"고 말했다.





앞서 서울시당 윤리위는 전날 오후 제5차 회의를 열고 당원인 고씨에 대한 탈당 권유 징계를 의결했다. 전두환 전 대통령 미화와 법치주의 부정 등의 사유를 징계 근거로 들었다. 국민의힘 당헌·당규상 이의신청을 하면 해당 안건은 중앙당 윤리위의 심의, 의결을 받게 된다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

