"설 명절 휴게소 화장실 줄 서기 끝" 도공 서울경기본부, 티맵과 실시간 혼잡도 안내

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남드림·죽전·여주 휴게소 우선 도입

티맵 앱에서 화장실 현황 실시간 확인

휴게소 혼잡도 실시간 예측 고도화로

고객 체감형 서비스 강화

한국도로공사 서울경기본부는 설 명절을 기점으로 고속도로 이용객의 편의를 획기적으로 높이기 위해 티맵(TMAP)과 연계한 '휴게소 실시간 화장실 혼잡도 안내 서비스'를 본격 운영한다고 11일 밝혔다.

티맵 내비게이션 화면. 한국도로공사 서울경기본부 제공

AD

이번 서비스는 하남드림휴게소, 죽전휴게소, 여주휴게소 3곳에서 우선 제공되며, 운전자는 티맵 내비게이션 화면을 통해 해당 휴게소 화장실의 실시간 혼잡도를 주행 중에 미리 확인할 수 있다. 이를 통해 붐비지 않는 휴게소를 선택하여 방문할 수 있어, 특히 장거리 운전자와 가족 단위 이용객의 이동 편의가 한층 강화될 것으로 기대된다.

특히, 이번 서비스는 기존의 휴게소 위치 중심 안내에서 벗어나 실제 시설 이용 상황을 반영한 실시간 정보 제공 서비스라는 점에서 의미가 크다. 이는 도공의 데이터 수집 기술과 민간 플랫폼 연계를 통해 구현된 데이터 기반 고객 체감형 서비스의 대표 사례로 고속도로 이용 환경을 보다 스마트하고 효율적으로 개선하는 계기가 될 것으로 평가된다.





AD

하남드림휴게소 정복영 소장은 "설 명절과 같이 이용객이 집중되는 시기에 화장실 혼잡 정보를 사전에 안내함으로써 고객들이 더욱 쾌적하게 휴게소를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 현장 운영 데이터와 디지털 기술을 접목해 고객이 피부로 느낄 수 있는 스마트한 고속도로 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>